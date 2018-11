213 Euro gespart: LG-Gaming-Monitor mit gekrümmten Display

Auf Amazon gibt es heute einen LG-Gaming-Monitor mit Curved Ultra Wide Display 213 Euro günstiger.

Vergrößern 213 Euro gespart: Gaming-Monitor mit gekrümmten Display © Amazon/LG

Auf Amazon ist nur heute der 34-Zoll-Gaming-Bildschirm LG 34UC79G-B für 386 Euro statt der sonst üblichen 599 Euro zu haben. Wie unser Preisvergleich beweist, ist dieser Preis unschlagbar günstig; Sie bekommen derzeit diesen Bildschirm nirgendwo sonst auch nur annähernd so preiswert.

Der LG 34UC79G-B (37,1 x 7,6 x 83,1 cm, 8,6 kg) ist ein gekrümmter AH-IPS-Panel Monitor (horizontal geschwungenes 21:9-Display mit 3,8 m Radius, 86,36 cm Bildschirmdiagonale, 2560 x 1080 Pixel Auflösung). Er besitzt folgende Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort, 2x USB 3.0 inklusive USB Quick Charge für Port 1 und 1 x 3.5 mm Klinke.

Die Reaktionszeit gibt der Hersteller mit 5 ms an (1 ms mit Motion Blur Reduction). 144 Hz beträgt die Framerate am DisplayPort. Der Hersteller verspricht flimmerfreies Sehen sowie Gaming ohne Ruckeln und ohne Bewegungsunschärfe. Die Helligkeit gibt LG mit 300 ANSI Lumen an, das Kontrastverhältnis mit 5.000.000 : 1.

Die Bewertungen auf Amazon fallen ganz überwiegend positiv aus.



Vergrößern LG 34UC79G-B © LG/Amazon

