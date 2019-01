20 Prozent Rabatt auf Staubsaugerroboter von Ecovacs

Denise Bergert

Im Angebot des Tages bei Amazon sind Staubsaugerroboter von Ecovacs heute mit bis zu 20 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Zwei Deebot-Modelle von Ecovacs im Angebot des Tages bei Amazon. © Ecovacs

Online-Händler Amazon gewährt heute im Angebot des Tages bis zu 20 Prozent Rabatt auf Staubsaugerroboter der Firma Ecovacs. 359,99 Euro anstatt der UVP in Höhe von 449 Euro kostet der Ecovacs Robotics Deebot 901 mit intelligenter Navigation in der Farbe Schwarz. Der Haushaltshelfer erstellt per Laser eine virtuelle Karte der Umgebung und errechnet daraus eine optimale Route. Der Deebot 901 kann auf Wunsch per Alexa-Sprachsteuerung gestartet werden. Die Reinigungsplanung erfolgt per Ecovacs-App. Mit der zusätzlichen Nasswisch-Funktion über das Ozmo-System kostet der Roboter aktuell nur 489 Euro. In der Farbe Weiß schlägt der Saugroboter mit 395 Euro zu Buche.

Sparen können Amazon-Kunden heute außerdem beim Kauf des Ecovacs Deebot N79S. Anstatt der UVP in Höhe von 199 Euro kostet der Roboter im Angebot des Tages nur 169,99 Euro. Der Deebot N79S bietet eine Drei-Stufen-Reinigung mit 25 Watt und eignet sich sowohl für Teppiche als auch für Hartböden. Der integrierte Akku hält rund 100 Minuten durch. Wird der Akku leer, kehrt der Saugroboter automatisch zu seiner Station zurück. Ebenso wie der Deebot 901 ist auch der Deebot N79S mit Amazons Alexa kompatibel.

