20-Euro-PC-Spiel gratis zum Download

Im Humble Store wird mal wieder ein Spiel verschenkt. Dieses Mal: Galactic Civilizations II: Ultimate Edition.

Vergrößern Galactic Civilizations II: Ultimate Edition ist aktuell gratis erhältlich © Humble Store

Im Humble Store ist aktuell und nur für kurze Zeit das Strategie-Spiel Galactic Civilizations II: Ultimate Edition für Windows verschenkt. Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel "Galactic Civilizations II: Dread Lords" auch die beiden Erweiterungen "Dark Avatar" und "Twilight of Amor". In dem rundenbasierten Stragie-Spiel übernimmt der Spieler die Kontroller über den Anführer einer raumfahrenden Zivilisation und muss deren Expansion in einer feindlichen Galaxie zum Erfolg verhelfen.



Im Humble Store ist Galactic Civilization II: Ultimate Edition normalerweise für 19,99 Euro erhältlich. Bis Samstagabend 19 Uhr (deutscher Zeit) kann das Spiel hier kostenlos ergattert werden, wobei Sie einen Steam-Key erhalten.

So erhalten Sie das Spiel gratis



Um das Spiel zu erhalten, müssen Sie sich lediglich im Humble Store registrieren. Auf der Shop-Seite zum Spiel klicken Sie dann auf "Add to cart" und fügen es so zu einem Preis von 0 Euro dem Einkaufswagen hinzu. Nach der Bestätigung der Bestellung erhalten Sie dann einen Steam-Schlüssel für das Spiel per Mail an die bei der Registrierung angegebene Mail-Adresse. Alternativ können Sie auch nach der Anmeldung oben rechts auf ihre Mail-Adresse klicken und im Menü "Keys" klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, in der alle im Humble Store gekauften Spiele angezeigt werden, inklusive ihrer dazugehörigen Steam-Schlüssel.

Destiny 2 plus weitere Spiele für nur 10 Euro!

Empfehlenswert ist auch das kommende Humble Monthly im Juni 2018. Wenn Sie das Spiele-Abo "Humble Monthly" für 10 Euro pro Monat buchen, dann erhalten Sie sofort den Online-Multiplayer-Kracher Destiny 2 im Wert von 60 Euro zum Download. Die weiteren Spiele des Pakets werden am 1. Juni, 19 Uhr (deutscher Zeit) enthüllt und können dann heruntergeladen werden.

Hier Humble Monthly Juli 2018 sichern und Destiny 2 sofort herunterladen



Großer Spring-Sale gestartet: Über 3000 Spiele günstiger erhältlich

Im Humble Store läuft derzeit auch noch der große Spring Sale . Bis zum 24. Mai gibt es tausende Spiele zu stark reduzierten Preisen. Das Angebot ist riesig und es sind auch teils echte Spiele-Knüller mit dabei. Hinzu kommt ein Bonus-System: Für je 5 Euro, die man ausgibt, kann man Stempel sammeln. Bereits für einen Stempel gibt es einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent für ein Humble Monthly und 7 Prozent Rabatt beim Kauf des neuen und beliebten Strategiespiels Frostpunk. Drei gesammelte Stempel können für ein Gratis-Spiel eingetauscht werden: Millennium: A New Hope (Wert: 5,49 Euro) und wer mindestens fünf Stempel sammelt, der erhält das Spiel Whispering Willows (Wert: 7,64 Euro) gratis.



Eine Auswahl der Angebote:

Eine Übersicht über alle Angebote finden Sie auf dieser Seite im Humble Store.