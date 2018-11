169 statt 222 Euro - Huawei Mate 10 Lite im Angebot

Günstiger ist keiner: Bei Saturn bekommen Sie das Mate 10 Lite für nur 169 Euro - Sie sparen satte 53 Euro gegenüber dem vorherigen Preis! Aber nur für sehr kurze Zeit und nur solange der Vorrat reicht. Sie müssen also schnell sein!

11.11. ist Singles Day ! An diesem Tag gibt es bei Saturn und Media Markt wieder einige Schnäppchen. Unter anderem erhalten Sie das Smartphone Huawei Mate 10 Lite super günstig . Mit 169 Euro sogar günstiger als in jedem anderen Shop! Das sehr attraktive Angebot startet am 10.11. um 20 Uhr und endet am 11.11. um 9 Uhr. Es heißt also schnell sein, bevor das Handy ausverkauft ist!

➤ Huawei Mate 10 Lite in Schwarz für nur 169 Euro bei Saturn

Für 10 Euro mehr ist das Smartphone bei Media Markt zu haben - dafür aber neben Schwarz auch in den Farben Blau und Gold.



➤ Huawei Mate 10 Lite in Schwarz für nur 179 Euro bei Media Markt

➤ Huawei Mate 10 Lite in Blau für nur 179 Euro bei Media Markt

➤ Huawei Mate 10 Lite in Gold für nur 179 Euro bei Media Markt

Günstiger als bei Saturn bekommen Sie das Handy in keinem anderen Shop! Das günstigste Angebot in unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt aktuell bei 210 Euro.

Auch das Top-Modell Huawei P20 ist in allen Farben bei Media Markt reduziert und kostet jetzt nur noch 429 Euro statt 549 Euro (vorheriger MM-Preis).

➤ Hier finden Sie alle Singles Day-Angebote von Saturn

➤ Hier finden Sie alle Singles Day-Angebote von Media Markt

Vergrößern Huawei Mate 10 Lite super günstig bei Media Markt © Huawei

Details zum Huawei Mate 10 Lite

Highlights des Mate 10 Lite - für diesen Preis - sind das nahezu randlose 18:9-Display sowie die insgesamt 4 Kameras - zwei auf der Rück- und zwei auf der Vorderseite. Der Bildschirm misst 5,9 Zoll und zeigt Inhalte mit 2169 x 1080 Pixel an. Unter der Haube arbeitet der eigene Octa-Core-Prozessor Kirin 659 mit 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,7 GHz. Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher für Apps, Fotos und Videos ist 64 GB groß und kann bei Bedarf via Micro-SD-Karte erweitert werden. Das Mate 10 Lite bietet übrigens auch eine Dual-SIM-Funktion. Auf der Rückseite sitzt eine Dual-Kamera mit 16 und 2 Megapixel, auf der Vorderseite eine Dual-Cam mit 13 und 2 Megapixel. Die jeweilige zweite Kamera unterstützt die Hauptkamera mit zusätzlichen Informationen für ein besseres Endergebnis. Auf beiden Seiten gibt es einen LED-Blitz. Der Akku bietet eine Kapazität von 3340 mAh. Einzige echte Nachteile: Das Handy unterstützt kein USB-C und kein NFC.

➤ Huawei Mate 10 Pro im Test