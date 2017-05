150 Euro gespart: Humble Bundle lockt mit Top-Spielen

Im neuen Humble Bundle stecken diverse attraktive Titel. Darunter Grim Fandango Remastered und The Stanley Parable.

Vergrößern Das Humble GameOn Bundle

Die Macher des Humble Bundles haben ein neues Spielepaket geschnürt: Das Humble GameOn Bundle. Für um die 9 Euro sind in dem Spielepaket dieses Mal acht Spiele im Gesamtwert von etwa 150 Euro enthalten. Darunter auch einige namhafte Spiele für Windows, macOS und teils auch Linux. Mit der Aktion wird dieses Mal für die Wohltätigkeitsorganisation Game On unterstützt, die sich dafür einsetzt, dass Leben von Kindern in Konfliktgebieten zu verbessern.

Wer bereit ist, irgendeinen Betrag für das Humble Game On Bundle zu zahlen, der erhält die folgenden drei Spiele, die allesamt gute Bewertungen auf Steam vorweisen können:

Worms Clan Wars

80 Days

Her Story

Wer einen Betrag zahlt, der über dem aktuellen Durchschnitt aller Teilnehmer liegt (aktuell: 4,90 Euro), der erhält noch folgende drei Spiele:

Grim Fandango Remastered

The Stanley Parable

Broken Swotd 5 - The Serpent´s Curse

Und wer mindestens 8,92 Euro zahlt, der erhält noch die beiden Spiele:

Borderlands: The Pre-Sequel

Day of the Tentacle Remastered

