Anker verkauft nur heute den Eufy RoboVac 11 Saugroboter auf Amazon für rund 157 Euro statt der sonst üblichen knapp 300 Euro.

Vergrößern 143 Euro sparen: Eufy RoboVac 11 Saugroboter heute 48 Prozent günstiger © Amazon/Anker

Der Eufy RoboVac 11 Saugroboter macht genau das, was ein Saugroboter des Einsteigersegments machen soll: Er saugt Ihre Wohnung ohne Schnickschnack. Der Roboter verbindet sich also weder mit dem WLAN und lässt sich auch nicht per App bedienen, noch reagiert er auf Sprachbefehle via Alexa, Google Assistant oder Siri. Doch das wollen ohnehin viele Benutzer nicht, schließlich soll ein Saugroboter vor allem saugen und nicht im Internet surfen.

Die Reinigungszeit mit einer Akku-Ladung gibt der Hersteller mit bis zu 1,5 Stunden an. Wie gehabt fährt der Roboter selbstständig zur Ladestation zurück, wenn sein Akku leer ist. Sensoren verhindern bei Stufen das Herunterfallen. Sie können den Eufy RoboVac 11 entweder auf Tastendruck zum Reinigen schicken oder einen Zeitplan festlegen, nach dem er automatisch reinigen soll. Außerdem können Sie ihn per Fernbedienung bedienen.

Im Lieferumfang sind enthalten: Eufy RoboVac 11 Saugroboter, Fernbedienung (benötigt zwei AAA-Batterien - nicht im Lieferumfang enthalten), Ladestation, AC-Netzteil, Reinigungswerkzeug, Filter, vier Seitenbürsten und eine Bedienungsanleitung.

