1337d00m: Hier können Sie Doom in Ascii-Grafik zocken

Ein Entwickler hat eine Doom-Version für 1337s gebastelt: Hier können Sie Doom komplett in Ascii-Grafik spielen.

Der Entwickler Dario Zubovic hat in der Unity-Engine eine ganz besondere Variante des Ego-Shooter-Klassikers Doom für Windows, Linux und MacOS gebastelt: 1337d00m. Er bezeichnet sie als Doom-Version für Hacker. Zugleich ist es eine Liebeserklärung an Ascii-Kunst. Die gesamte Doom-Grafik erscheint komplett in Ascii-Zeichen, die Grafik wird also komplett mit Zeichen und Ziffern gerendert.

Nach Spielstart können Sie zunächst den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das wirkt sich nicht auf die Intelligenz und Anzahl der Gegner aus, sondern darauf, wie groß die einzelnen Ascii-Zeichen sind, mit denen die Inhalte angezeigt werden. Schiebt man den Regler also ganz nach links (auf "Easy") werden kleine Zeichen gewählt und die Grafik ist damit sehr gut erkennbar und Doom spielbar.

Schiebt man den Regler weiter nach rechts, werden die verwendeten Zeichen immer größer, bis hin zum Schwierigkeitsgrad "Impossible". Angesichts der riesengroßen Zeichen und Ziffern ist das Spiel ist dann aber auch kaum noch spielbar... Siehe auch den Screenshot hier, indem wohlgemerkt nicht ein vergrößerter Ausschnitt aus dem Spielgeschehen zu sehen ist, sondern der gesamte Inhalt des Bildschirms:



1337d00m kann hier auf itch.io kostenlos heruntergeladen werden. Die Download-Größe liegt bei um die 60 Megabyte für die Windows- und MacOS-Version, während die Linux-Version mit 80 Megabyte etwas größer ausfällt. Die im Spiel verwendete Hard-Rock-Musik stammt übrigens von der australischen Band Turtle Skull.

Unter Windows entpacken Sie einfach die heruntergeladene Zip-Datei in einen Ordner ihrer Wahl und starten dann das Spiel mit einem Doppelklick auf 1337d00m.exe.



