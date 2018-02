120 Euro gespart: Xbox One S 1 TB mit 5 Spielen für 299 Euro

Im Microsoft Online Store ist aktuell die Xbox One S 1 TB im Minecraft-Look und mit fünf Spielen mit einem Rabatt erhältlich.

Vergrößern Xbox One S 1 TB Family-Bundle mit 5 Spielen © Microsoft

Im Microsoft Online Store ist aktuell und nur für kurze Zeit hier das Xbox One S 1 TB Family Bundle mit 5 Spielen für 299 Euro statt 419,95 Euro erhältlich. Sie können beim Kauf also exakt 119,96 Euro sparen. Das Bundle besteht aus der Xbox One S mit 1 Terabyte großer Festplatte. Die Xbox One S und der mitgelieferte Controller sind im Minecraft-Look gehalten. Die Xbox One S ist - neben der teureren Xbox One X - die einzige Spielkonsole, mit der Blu-Ray-Filme in 4K Ultra HD auf einem entsprechenden 4K-Fernseher abgespielt werden können.

Ebenfalls im Bundle befindet sich der Download-Code für das Spiele Minecraft und für das Bonusmaterial "Minecraft Redstone Pack". Auf Xbox Disc erhalten die Käufer außerdem die folgenden Spiele: Super Lucky´s Tale, Disney Adventures, Rush: Ein Disney-Pixel-Abenteuer und Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Also allesamt Spiele, die man auch mit seinen Kindern gemeinsam zocken kann.

Als Zugabe gibt es noch eine 14-Tage-Testversion für Xbox Live Gold und 1 Monat Xbox Game Pass. Durch letzteres erhält man den Zugriff auf über 100 Spiele, die während des Bestehens des Xbox-Game-Pass-Abos auf die Xbox One S heruntergeladen und uneingeschränkt gespielt werden können. Die Verlängerung des Abos kostet 9,99 Euro pro Monat.

Zum Angebot: Xbox One S 1 TB Family-Bundle mit 5 Spielen für 299,99 Euro statt 419,95 Euro



Erst kürzlich hatte Microsoft bekannt gegeben, dass künftig die Xbox-Game-Pass-Abonnenten den Zugriff auf alle von Microsoft Game Studios veröffentlichten neuen Xbox-One-Spielen sofort bei Veröffentlichung erhalten. Das betrifft unter anderem die Spiele Sea of Thieves, Crackdown 3 und State of Decay 2, aber auch alle neuen Teile der erfolgreichen Serien Halo und Gears of War. Mehr Infos dazu finden Sie in diesem Beitrag.