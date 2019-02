Super Mario Bros.: 100.000 US-Dollar für seltenes NES-Spielemodul

Panagiotis Kolokythas

Neuer Weltrekord: Sammler haben für ein äußerst seltenes NES-Spielemodul die stolze Summe von 100.150 US-Dollar gezahlt.

Vergrößern Diese NES-Modul hat für 100.000 US-Dollar den Besitzer gewechselt © Heritage Auctions

Ein NES-Spielemodul hat einen neuen Weltrekord geknackt: Das Spiel wurde für 100.150 US-Dollar gekauft, wie das texanische Auktionshaus Heritage Auctions meldet. Das entspricht umgerechnet einem Betrag von etwa 89.000 Euro.

Bei dem NES-Spielemodul handelt es sich um ein ungeöffnetes Exemplar des 1985 erschienenen Nintendo-Spiels "Super Mario Bros.". Das Modul habe sich demnach in einem hervorragenden Zustand befunden. Hinzu kommt, dass es sich um eine äußerst seltene Variante des Moduls handelt. Aufgrund der hohen Beliebtheit des Spiels "Super Mario Bros." wurde das NES-Modul zwischen 1985 und 1994 von Nintendo immer wieder in neuen, veränderten Varianten produziert.

Die ersten beiden Varianten waren über einen Sticker versiegelt und zwischen 1985 und 1986 nur in geringen Mengen in Läden in New York und Los Angeles erhältlich. Nintendo wollte mit diesen Testexemplaren in Testmärkten herausfinden, ob das Spiel erfolgreich sein könnte. Und die Antwort lautete schließlich "Ja" - aufgrund der guten Testverkäufe kam das Spiel schließlich auf den Markt und wurde zum Megaerfolg.



Bei dem nun versteigerten Exemplar handelt es sich um das letzte noch bekannte ungeöffnete Exemplar eines solchen "sticker sealed"-NES-Moduls. Hinzu kommt dann auch noch der nahezu perfekte Zustand des Moduls, was den Preis bei der Versteigerung nach oben trieb.

Gekauft wurde das seltene NES-Modul schließlich von einer Gruppe von Sammlern, zu denen auch der Chef des Auktionshauses Heritage Auctions gehört. Dabei wird auch die historische Bedeutung des Spiels hervorgehoben: So habe Super Mario Bros. im Jahre 1985 die Videospiel-Industrie gerettet. Das NES-Modul sei damit nicht nur äußerst selten, sondern sei auch eines der bekanntesten Videospiele aller Zeiten. Der Wert sei daher auch vergleichbar mit teuer gehandelten, seltenen Comic-Heften.



Einen Überblick darüber, in welchen vielen Varianten Super Mario Bros. für NES erhältlich war, finden Sie auf dieser Seite . Die wertvollste Variante ist die Nummer 1 vom Oktober 1985.

