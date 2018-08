10 Euro gespart: PC-Spiel Orwell gratis zum Download

Passend zum nahenden Wochenende gibt es im Humble Store wieder ein Spiel für kurze Zeit gratis zum Download. Dieses Mal: "Orwell".

Vergrößern Aktuell gratis erhältlich: Das Spiel Orwell © Humble Store

Das PC-Spiel "Orwell" von Osmotic Studios ist aktuell im Humble Store hier gratis erhältlich. Das Spiel von Osmotic Studios läuft unter Windows, macOS und Linux und hat einen Wert von zehn Euro. Sie erhalten das Spiel nach einer kurzen Anmeldung im Humble Store kostenlos in Form eines Steam-Schlüssels, den Sie im Steam-Client für das Freischalten des Spiels verwenden können. Dazu klicken Sie auf der Steam-Oberfläche unten links auf "Spiel hinzufügen" und wählen dann "Ein Produkt bei Steam aktivieren..." aus. Das Angebot endet am Samstagabend um 19 Uhr. Das Spiel dürfen Sie natürlich dauerhaft behalten und spielen.

In dem Adventure spielen Sie einen "Big Brother", der am Computer die Leben seiner Mitmenschen ausspioniert. Dabei verfolgen Sie das Ziel die Verantwortlichen einer Terror-Attacke ausfindig zu machen. Dafür stehen Ihnen Informationsquellen aus dem Internet, persönliche Gespräche oder Dateien auf den Rechnern der ausspionierten Mitbürger zur Verfügung. Die Handlung spielt in einem fiktiven Land, in dem die Software "Orwell" zum Einsatz kommt. Die Regierung ist mit der Software in der Lage, ihre Bürger vollständig auszuspähen. In Ihrer Aufgabe sind Sie mit dafür verantwortlich zu entscheiden, welche persönlichen Informationen der Bürger tatsächlich an die Regierung und die Sicherheitsbehörden gemeldet werden sollen.

Das Spiel stellt Sie damit immer wieder vor die Frage: Ist die Person, die Sie sich gerade genauer angeschaut haben, wirklich ein Terrorist? Sollte sie gemeldet werden, auch wenn die Konsequenzen für die Person enorm sein könnten?

