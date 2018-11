10 Euro gespart: My File Explorer gratis im Microsoft Store erhältlich

Die App My File Explorer ist im Microsoft Store für kurze Zeit gratis für alle Windows-10-Nutzer erhältlich. Normal kostet die App 9,99 Euro.

Vergrößern My File Viewer können Sie im Microsoft Store gratis abstauben - aber nur für kurze Zeit.

Mit regelmäßigen Geschenken versucht Microsoft den Windows-10-Nutzern den Microsoft Store schmackhafter zu machen. Aktuell gibt es eine normalerweise für 9,99 Euro erhältliche App komplett gratis. Einmal heruntergeladen, können Sie die App My File Viewer auch nach Aktionsende dauerhaft nutzen. Die Aktion selbst endet in fünf Tagen.

Mit My File Vierwer können nahezu alle beliebten Dateiformate direkt in der UWP-App geöffnet und betrachtet werden. Die App unterstützt laut Angaben der Entwickler alle gängigen Foto-, Bild-, Text-, Audio- und Video-Dateien sowie gepackte Dateien. So können beispielsweise direkt in der App Dateien im PDF-Format angezeigt und dann in einem Bild-Format (bmp, png, jpg, tif) exportiert werden.

Auch Fotos und Bilder können nicht nur geöffnet werden, sondern auch gedreht, gedruckt und konvertiert werden. TXT- und RTX-Textdateien können angezeigt und bearbeitet werden. Im Bereich Audio und Video unterstützt My File Explorer die Formate mp3, wav, wma, m4a und viele mehr. Die Unterstützung für Microsoft-Office-Formate soll noch hinzugefügt werden. Ebenso Funktionen zum Editieren solcher Inhalte.

Von bisher insgesamt 18 Nutzern hat My File Viewer bisher eine Durchschnittsbewertung von 3,6 Punkten von maximal 5 Punkten erhalten. 38 Prozent davon haben die Höchstwertung von 38 Prozent gegeben. Von 22 Prozent der Tester gab es 4 Punkte. 16 Prozent stimmten mit 3 Punkten und 5 Prozent mit 2 Punkten. Die restlichen Nutzer - 16% von allen - vergaben dagegen nur einen Punkt.

Zum Download: My File Explorer im Microsoft Store für 0 Euro statt 9,99 Euro