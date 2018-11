1 Jahr Dropbox Plus für nur 59 Euro statt 99 Euro

Für 59 Euro statt 99 Euro erhalten Sie bei Amazon ein Jahres-Abo für Dropbox Plus mit 1 Terabyte Online-Speicherplatz und allen Extras.

Zur Cyber-Monday-Woche bei Amazon gibt es heute ein günstiges Dropbox-Angebot: Sie erhalten ein Jahres-Abo für Dropbox Plus für nur 59 Euro statt 99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 40 Prozent.

Mit dem Dropbox Plus Abo kann ein Nutzer ein Jahr lang auf 1 Terabyte Online-Speicherplatz zugreifen. Sie können von überall ihre Dateien automatisch hochladen, synchronisieren und auf sie zugreifen. Außerdem können Sie (große) Dateien per Link für andere Nutzer freigeben. Die Dateien werden in Dropbox gespeichert und Sie können die Dateien auf verlorenen Geräten aus der Ferne löschen. Versehentlich gelöschte oder geänderte Dateien sind 30 Tage lange wiederherstellbar.

Bei Drobox Basic erhalten Sie nur 2 Gigabyte Speicherplatz. Bei Dropbox Plus steht Ihnen also ein Vielfaches an Speicherplatz in der Cloud zur Verfügung. Sie können auf ihre Dateien auch ohne Internetverbindung zugreifen. Backups von Videos und Fotos werden auf Wunsch automatisch vom mobilen Gerät auf den Online-Speicherplatz übertragen, wodurch Sie einerseits Speicherplatz auf dem lokalen Gerät sparen, andrerseits auch ihre wertvollen Aufnahmen vor versehentlichem Löschen schützen. Zu guter Letzt genießen Sie bei Dropbox Plus auch einen E-Mail-Support mit hoher Prioriätsstufe. Alle weiteren Infos rund um Dropbox Plus finden Sie auf dieser Seite.

