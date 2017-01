> iPhone in der Praxis und im Business richtig nutzen

Vergrößern iPhone & iOS - das neue TecChannel Compact ist da!

Was sind die optimalen iPhone-Einstellungen, wie gewährleisten Sie die Sicherheit des Smartphones bei der Kommunikation oder wie binden Sie iOS an Exchange und Office 365 an? Diese und weitere Themen behandelt das neue TecChannel-Compact "iPhone & iOS", verfügbar als gedrucktes Buch oder eBook. Premium-Leser von TecChannel erhalten das Farb-PDF wie immer kostenlos.

Mit dem Smartphone-Betriebssystem iOS 10 hat Apple das iPhone noch stärker für den Einsatz als Business-Gerät in Unternehmen optimiert. So hat der Hersteller diverse Business-Features zur Geräteverwaltung (MDM) integriert. Darüber hinaus wurde die Sicherheit beziehungsweise der Datenschutz bei der Kommunikation wesentlich verbessert. Im aktuellen TecChannel Compact erfahren Sie, was mit dem iPhone unter iOS 10 heute alles möglich ist und wie Sie davon im Unternehmen oder als Anwender zuhause profitieren können.

Wussten Sie beispielsweise, wie Sie den iOS-Kalender richtig synchronisieren und die iPhone-Terminverwaltung damit auf den Google- oder Outlook-Kalender ausdehnen können? War Ihnen bekannt wie problemlos sich iOS-Geräte an Exchange, Office 365 oder SharePoint anbinden lassen und Apples Online-Speicher als sicheres iCloud-Drive nutzen lässt?

Selbstverständlich erfahren Sie im aktuellen TecChannel Compact in den Rubriken Grundlagen, Praxis und Business noch viel mehr darüber, wie Sie Ihr iPhone nicht nur im Unternehmen optimal einsetzen. So erklären wir beispielsweise, wie sich nervtötende Meldungen abstellen lassen oder die Akkulaufzeit optimieren lässt. Auch der Einsatz des iCloud-Schlüsselbundes und die richtige Nutzung der iPhone-Autokorrektur werden thematisiert.

Zahlreiche Tipps und Ratgeber zum iOS 10 sowie zu Apples aktuellen Smartphones inklusive App-Empfehlungen runden das TecChannel-Compact "iPhone & iOS" ab.

Diese Themen finden Sie in der TecChannel-Compact-Ausgabe "iPhone & iOS":

iPhone-Grundlagen

Checkliste: Optimale iPhone-Einstellungen

Alternative System-Apps, Multitasking, Siri-Kniffe

Produktivitäts-Tipps für das Business

iOS 10 in der Praxis

Kalender synchronisieren, Kontakte bereinigen

Daten mobil austauschen mit iCloud Drive

Dokumente scannen, am iPhone drucken

iPhone im Business

Geräte-Management im Unternehmen

Sicherheit bei der Kommunikation

iOS an Exchange und Office 365 anbinden

