Xbox One: Project Cars gratis für Gold-Mitglieder

Vergrößern Die Games with Gold Titel für Xbox One/Xbox 360 im Februar

Auch im Februar verschenkt Microsoft diverse Spiele an die ganz treuen Konsolen-Besitzer. Das sind die Spiele.

Microsoft verschenkt im Februar wieder eine Reihe diverser Spiele an die Abonnenten von Xbox Live Gold. Darunter ein hervorragendes Rennspiel für die Xbox One. Insgesamt gibt es vier Spiele: Zwei für die Xbox One und zwei für die Xbox 360. Die Xbox-360-Spiele können dank der Rückwärtskompatibilität direkt auf der Xbox One gespielt werden. Sie bleiben auch dauerhaft im Besitz des Spielers, auch wenn das Xbox-Live-Gold-Abo später mal gekündigt werden sollte. Die Xbox-One-Spiele können solange gespielt werden, wie die Gold-Mitgliedschaft besteht.

Konkret erhalten die Gold-Mitglieder im Februar die folgenden Spiele im Gesamtwert von etwa 75 Euro: