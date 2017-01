Windows 10 Power-Tricks 4/2017 - jetzt am Kiosk

Vergrößern Windows 10 Power-Tricks 4/2017

Windows 10 ist ein richtig gutes Betriebssystem geworden. Mit unseren Praxisanleitungen, Tipps, Tricks und Tools können Sie noch mehr aus dem System heraus kitzeln und Windows 10 perfekt beherrschen.

Im neuen Sonderheft Windows 10 Power-Tricks 4/2017 geht es darum, wie Sie geheime Funktionen freischalten, Ihr System optimal an Ihre Erfordernisse anpassen und die vielen versteckten Tools nutzen, die Sie bisher nicht kennen. Unsere Ratgeber, Workshops sowie Tipps und Tricks erläutern Schritt für Schritt, wie etwas funktioniert, wo Sie in Windows 10 fündig werden und was ganz konkret zu tun ist.

Analyse, Sicherheit und Tools sind drei weitere Schwerpunkte. Dazu gehört eine randvolle DVD, die im Notfall sogar ganz ohne Windows bootet und unzählige Funktionen bietet. So gewähren die Sicherheits- und Verschlüsselungsprogramme umfassenden Schutz, und unsere Analysesoftware hilft bei Software- und Hardwareproblemen.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Windows 10 im Einsatz

Neue Windows-Funktionen: Microsoft arbeitet permanent an neuen Funktionen in Windows 10. Welche das sind und wie Sie schon jetzt ohne Risiko davon profitieren, erfahren Sie hier.

Windows wie neu!: Mit den richtigen Tools lässt sich das System in den meisten Fällen problemlos erneuern.

Windows zum Mitnehmen: Die Installation auf einem USB-Laufwerk hat Microsoft nicht vorgesehen. Mit geeigneten Tools geht es aber trotzdem.

Windows-Setup nach Maß: Mit dem Gratis-Tool WinReducer EX-100 stellen Sie in wenigen Schritten Ihr ganz persönliches Windows-10-Image zusammen.

Virtualisierung mit Hyper-V: Die Windows-eigene Virtualisierungstechnik Hyper-V lässt Gastbetriebssysteme als virtuelle Rechner in einem Fenster laufen.

Registry-Hacks: Wer Windows schnell und effizient nutzen möchte, kommt um individuelle Anpassungen per Registry-Hack oder Tool nicht herum.

System Explorer: Das Gratis-Tool kann als Taskmanager-Ersatz verwendet werden, bietet jedoch viele zusätzliche Infos und Funktionen.

Windows-Fehleranalyse: Die Ereignisanzeige als Systemprotokoll unterstützt Sie im Falle eines Problems beim Aufspüren der möglichen Ursachen.

Windows für Profis: Ambitionierte Windows-Anwender tauchen tief ins System ein und nutzen beispielsweise undokumentierte Funktionen.

Windows-Sicherheit

Extra-Sicherheit: Wer Windows 10 nutzt, macht sein System mit diesen Tipps und Tools deutlich sicherer und im laufenden Betrieb zuverlässiger.

Sicherheitslücken schließen: Es gibt Tausende von gefährlichen Sicherheitslücken. Mit unseren Tipps und den Tools auf der Heft-DVD schützen Sie sich.

Wichtige Sicherheits-Tools: Mit unseren Tipps können Sie Ihr System und Ihre Daten schützen – die Tools gibt’s auf Heft-DVD.

Geschützt vor Windows 10: Wir helfen bei den optimalen Schutzeinstellungen und überprüfen, wie Microsoft den Datenschutz bei Updates handhabt.

Unerkannt im Internet: Es gibt Mittel und Wege, um Dritten das Schnüffeln und Spionieren im Internet zu erschweren.

Analyse-Systemwerkzeuge: Windows-eigene Tools unterstützen Sie bei der Analyse des Systems. Wenn das nicht ausreicht, helfen Freeware-Tools weiter.

Die besten PC-Cleaner: Knapper Speicherplatz, langsamer Systemstart – höchste Zeit, Ballast zu beseitigen.

Explorer-Tricks & -Tools: Durch eine geschickte Explorer-Konfiguration können Sie noch komfortabler arbeiten.

Zeit sparen mit Tools: Immer wiederkehrende Standardaufgaben in Windows lassen sich leicht automatisieren.

Sicher mit Verschlüsselung: Vertrauliche Dateien sollten Sie verschlüsseln und vor den Augen Unbefugter verbergen.

Hardware-Analyse: Sie wollen wissen, welche Komponenten in Ihrem PC stecken?

Das finden Sie auf der Doppel-DVD

