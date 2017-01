Whatsapp testet spannende neue Bearbeiten-Funktion

Whatsapp erprobt in der Android-Beta-Version eine Funktion, mit der Nutzer bereits verschickte Nachrichten nachträglich noch bearbeiten können.

Der über Whatsapp-Neuerungen für gewöhnlich sehr gut informierte Leaker WABetInfo hat getwittert, dass Whatsapp eine spannende neue Funktion testet: Die Möglichkeit bereits verschickte Nachrichten noch bearbeiten zu können.

Whatsapp soll dieses neue Feature in der Android 2.17.26 Beta testen. Standardmäßig soll dieses neue Feature aber deaktiviert sein.

Der Nutzer verwendet die „Nachträglich-Bearbeiten-Funktion“, indem er bei einer bereits verschickten Nachricht auf die drei vertikal angeordneten Punkte rechts oben in WhatsApp klickt und danach auf den „Edit“-Button.

WhatsApp beta for Android 2.17.26: added the edit message feature! (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/wYZ8PNtMtB