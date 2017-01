Whatsapp: Verschlüsselte Nachrichten sind wohl unsicher

Vergrößern Whatsapp: Verschlüsselte Nachrichten lassen sich wohl lesen © Whatsapp

Facebook kann anscheinend verschlüsselte Whatsapp-Nachrichten lesen. Das könnten Geheimdienste ausnutzen.

Facebook kann anscheinend verschlüsselte Whatsapp-Nachrichten lesen. Das berichtet die englische Tageszeitung "The Guardian" unter Berufung auf den deutschen Sicherheitsexperten Tobias Boelter, der an der renommierten Berkeley-Universität in Kalifornien arbeitet. Facebooks geheime Zugriffsmöglichkeit besteht demnach mindestens seit April 2016.



So soll der heimliche Zugriff von Facebook auf die verschlüsselten Whatsapp-Nachrichten funktionieren:



Whatsapp verwendet für seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Signal-Protokoll. Dabei handelt es sich um eine Technologie der Non-Profit-Organisation Open Whisper Systems, die auch der Messenger Signal zur Verschlüsselung seiner Nachrichten nutzt. Hierbei tauschen die Nutzer gegenseitig einzigartige Schlüssel für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus. Dadurch wird gewährleistet, dass immer nur die eindeutig identifizierte Person Nachrichten empfangen und lesen kann und niemand fremdes.



Facebook soll aber die Signal-Implementierung von Whatsapp verändert haben, soweit es die erneute Zustellung einer Nachricht betrifft, die an einen Empfänger geschickt wurde, der offline war und deshalb die Nachricht nicht empfangen konnte. Durch die Änderung will Facebook offensichtlich verhindern, dass Nachrichten, die sich gerade nicht zustellen lassen, verloren gehen, weil der Empfänger sein Smartphone ausgetauscht oder Whatsapp neu installiert hat, während er offline war.



Durch die Änderung im Signal-Protokoll kann Whatsapp neue Schlüssel erzeugen, ohne dass der Empfänger einer verschlüsselten Whatsapp-Nachricht das merkt. Der Absender wiederum erhält allenfalls nachträglich einen Hinweis auf den geänderten Schlüssel.

Damit könnte Facebook die verschlüsselte Kommunikation theoretisch mitlesen, wenn die verschlüsselte Nachricht mit dem neu erstellten Schlüssel erneut losgeschickt wird und dabei an einen anderen Empfänger, als eigentlich gedacht, geht. Außerdem kann Facebook jederzeit Regierungsstellen passende Schlüssel geben, damit diese mitlesen können. Die genaue Vorgehensweise erklärt Boelter in seinem Blog.



Diese Code-Änderung ist also kein Bestandteil von Signal selbst, sondern nur in der Whatsapp-Variante vorhanden.

Tobias Boelter hat eigenen Angaben zufolge Facebook im April 2016 auf die Sicherheitslücke hingewiesen. Facebook antwortete, dass dies ein „gewünschtes Verhalten“ sei. Die Lücke dürfte also bis heute bestehen.



The Guardian war die wohl wichtigste Plattform, über die der Whistleblower Edward Snowden seine Enthüllungen über die Spionagetätigkeiten von NSA und GCHQ veröffentlichte. Edward Snowden empfiehlt ausdrücklich die Verwendung des Messengers Signal.





