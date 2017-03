Ubuntu 17.04 Zesty Zapus: Das sind die Neuerungen

Vergrößern Ubuntu 17.04: Begeisterte Hüpfmaus kommt am 13.4.2017 © Canonical

Die nächste Ubuntu-Version 17.04 erscheint vermutlich am 13.4.2017, heißt Zesty Zapus (begeisterte Hüpfmaus) und bringt ein weiterentwickeltes Unity 8 sowie den Kernel 4.10 mit. Alles was wir über Ubuntu 17.04 wissen.

Geplanter Release-Termin: 13.4.2017

Am 13. April 2017 soll das südafrikanische Unternehmen Canonical Ubuntu 17.04 veröffentlichen. Der genaue Release-Termin kann sich gegebenenfalls aufgrund technischer Umstände leicht verschieben.

Zesty Zapus: Begeisterte Hüpfmaus

Wie alle Ubuntu-Versionen trägt auch Ubuntu 17.04 einen Codenamen. Er lautet Zesty Zapus, was so viel wie begeisterte Hüpfmaus bedeuten soll. Diese Hüpfmaus (Zapus) springt in Nordamerika herum und ist von Ubuntu 17.04 ganz offensichtlich „begeistert“ (das englische Wort "zesty" bedeutet begeistert). Canonical-Boss Mark Shuttleworth, der die Codenamen vergibt, hatte schon immer einen etwas eigenen Humor.

Tipp: Wenn Sie wissen wollen, welche Ubuntu-Varianten es gibt, sollten Sie diesen Artikel lesen:



Diese Ubuntu-Linux-Varianten gibt es: Server, Desktop, Mobile, IoT

Kein LTS: Nur neun Monate Support

Da erst im April 2016 mit Ubuntu 16.04 eine LTS-Version mit fünf Jahren Support erschienen ist, wird Ubuntu 17.04 keine LTS-Version sein; Canonical stellt für Ubuntu 17.04 also nur neun Monate lang Updates bereit. Am 19. Januar 2018 endet somit der Support für die begeisterte Hüpfmaus. Dann müssen Sie ein Distributions-Upgrade durchführen, weil für Ubuntu 17.04 nach Januar 2018 keine Sicherheits-Updates mehr erscheinen. Wenn Sie sich diese Arbeit sparen wollen, sollten Sie besser Ubuntu 16.04 LTS installieren. Damit bekommen Sie bis zum Jahr 2021 Updates.



Neuerungen unter der Haube



Vermutlich wird Canonical in Ubuntu 17.04 die Möglichkeiten des neuen und bisher nur experimentell nutzbaren Linux-Desktops Unity 8 erweitern. Ebenso ist damit zu rechnen, dass die mit Ubuntu 16.10 vorgestellten Snaps (ein neues Containerformat von Canonical, das seine eigenen Bibliotheken mitbringt) ausgeweitet werden. Der zum Erscheinungszeitpunkt aktuelle Linux-Kernel ist natürlich auch mit an Bord. Nach aktuellen Stand ist das Linux 4.10.



Der standardmäßige DNS-Resolver ist jetzt systemd-resolved. Falls Sie Ubuntu 17.04 neu installieren (und nicht als Update für eine bereits bestehende Ubuntu-Installation verwenden), dann legt Ubuntu eine Swap-Datei anstelle der gewohnten Swap-Partition an.

LibreOffice ist derzeit als Version 5.3 integriert, der Nautilus-Dateimanager als Version 3.20, das Terminal als Version 3.20 und Evolution als 3.22. Die übrigens Gnome-Apps tragen bereits die Versionsnummer 3.24. Die Kalender-App besitzt jetzt eine Wochenansicht.



Download der Beta-Versionen

Die aktuellen Beta-Releases von Ubuntu 17.04 können Sie sich hier herunterladen. Beachten Sie, dass es sich dabei immer um Testversionen handelt, die durchaus noch Bugs enthalten. Eine Zusammenstellung der bekannten Fehler finden Sie hier.