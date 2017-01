USB-Stick mit 2 Terabyte Speicherkapazität

Vergrößern Kingston USB-Sticks mit 1 TB und 2 TB Speicherkapazität © Kingston

Kingston bringt einen USB-Stick mit satten 2 Terabyte Speicherkapazität auf den Markt. Billig ist der nicht...

Der Hersteller Kingston hat mit dem DataTraveler HyperX Predator USB 3.0 seit einiger Zeit einen 1-Terabyte-USB-Stick im Portfolio. Kürzlich hat Kingston nun ein noch "fetteres" Exemplar präsentiert: Der USB-Stick trägt den Namen DataTraveler Ultimate Generation Terabyte und bietet eine Speicherkapazität von satten 2 Terabyte. Der USB-Stick nutzt zum Anschluss an einen Rechner die USB 3.1 Schnittstelle.

Der 2-TB-USB-Stick ist 72 x 27 x 21 Millimeter groß und damit deutlich größer "normale" USB-Sticks. Dafür bietet er aber eben ein Vielfaches an Speicherplatz. So passen auf den USB-Stick beispielsweise etwa 70 Stunden Videos im 4K-Format oder 256.000 Fotos in der 16-MB-Variante, wie Kingston vorrechnet.

Der USB-Stick mit 2 TB Speicherkapazität soll ab Februar erhältlich sein. Einen Preis verrät der Hersteller nicht. Die bereits seit einiger Zeit erhältliche 512-GB-Version des USB-Sticks kostet aktuell bei Amazon im Angebot etwa 390 Euro (UVP: 569 Euro). Im US-Shop listet Amazon den Stick mit 1 Terabyte mit einem Preis von 2.670 US-Dollar (etwa 2.500 Euro). Entsprechend hoch dürfte also der Preis für das neue 2-TB-Modell ausfallen...