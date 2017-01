USA-Auslieferung: Julian Assange wartet ab

Vergrößern Assange will noch bis Mai über seine USA-Auslieferung beraten. © Wikileaks

Julian Assange steht zu seiner Auslieferungszusage an die USA. Der Wikileaks-Gründer will jedoch noch bis Mai abwarten.

In der vergangenen Woche teilte der seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London lebende Julian Assange mit, dass er einer Auslieferung an die USA zustimmen werde, wenn US-Präsident Barack Obama Chelsea Manning begnadigt. Die Transsexuelle, die früher als Bradley Manning beim US-Militär tätig war, sitzt seit 2010 in Haft. Manning hatte Wikileaks vor sieben Jahren tausende Geheimdokumente zugespielt und damit den größten Leak in der US-Geschichte angeschoben.

Der scheidende US-Präsident setzte Mannings auf 35 Jahre ausgelegte Haft tatsächlich auf sieben Jahre herunter . Laut Obama sei der Gerechtigkeit durch Mannings bisher verbüßte siebenjährige Haft nun gedient. Der Whistleblower wird am 17. Mai 2017 entlassen. Dass die Haftverkürzung auf Assanges Forderung zurückzuführen ist, streitet Obama jedoch ab.

Assange zeigt sich nun jedoch zögerlich, sein Angebot für die Auslieferung einzulösen. Im Rahmen einer Audio-Pressekonferenz erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters , dass er sehr wohl zu seinem Angebot stehe. Manning werde jedoch erst Mitte Mai aus der Haft entlassen. Bis dahin sei noch reichlich Zeit, Gespräche über Assanges Zukunft zu führen. Diese Gespräche will Assange mit dem Justizministerium führen, von dem er fordert, dass die Anklagepunkte gegen ihn fallengelassen werden. Solange seine Reche gewahrt werden, sei er bereit, in die USA zu reisen. Sollte es doch zu einer Verhandlung kommen, ist sich Assange sicher, diese gewinnen zu können.

Seit fast fünf Jahren sitzt Assange in London fest. Der Wikileaks-Gründer verschanzte sich nach dem großen Leak in der Botschaft von Ecuador. In Schweden wird der 45-Jährige wegen sexueller Nötigung gesucht, in den USA könnte er möglichweise wegen Geheimnisverrats angeklagt werden.

