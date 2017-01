Trump sicherte @Potus nur per Gmail-Konto ab

Erst gestern berichteten wir darüber, dass der 45. US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten ein unsicheres, altes Android-Smartphone verwendet. Der Sicherheitsexperte WauchulaGhost hat sich genauer die von Trump genutzten Twitter-Kanäle angeschaut. Das Ergebnis: Das offizielle Twitter-Konto des US-Präsidenten, @Potus, waren nur über eine Gmail-Mail-Adresse abgesichert. Auch andere offizielle Twitter-Kanäle der Trump-Administration waren nur per Gmail abgesichert. Dazu gehörten die Twitter-Kanäle der Ehefrau von Trump (@Flotus) und das Twitter-Konto des Vize-Präsidenten.

Morning World. Question for the day is "Is gmail Gov approved?" Off to work, have a Great Day & Sail Safe! @POTUS #GhostOfNoNation pic.twitter.com/dYFHlLMwlw