Test: Antiviruslösungen für Firmenrechner (Windows 7)

Das AV-Test Institut in Magdeburg hat 13 Schutzlösungen für Unternehmensrechner unter Windows 7 (64 Bit) getestet. Drei Produkte haben die volle Punktzahl erreicht, durchgefallen ist kein Kandidat.

Bei seinen regelmäßigen Zertifizierungstests prüft das AV-Test Institut zwei Monate lang die von den Herstellern eingereichten Antiviruslösungen für den Unternehmenseinsatz (Endpoint Protection). Im Januar und Februar hat AV-Test unter Windows 7 (64 Bit) getestet. Den jüngsten Test unter Windows 10 finden Sie hier . Neben den zwölf durch ihre Hersteller nominierten Testkandidaten läuft stets Microsoft System Center Endpoint Protection als untere Messlatte mit.



Die Tester prüfen in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Wie die Antivirusprogramme für Privatanwender müssen die Unternehmenslösungen im Real-World-Test über 195 aktuelle Schädlinge abwehren sowie etwa 11.500 Malware-Dateien erkennen, die nicht älter als vier Wochen sind. Die Geschwindigkeitstests ermitteln, wie sehr die Arbeitsplatzrechner durch Antivirusprogramme ausgebremst werden.



Die Benutzbarkeit ergibt sich aus der Zahl der im Testverlauf produzierten Fehlalarme. In jeder der drei Kategorien vergeben die Tester bis zu sechs Punkte. Produkte, die in jeder Kategorie wenigsten einen Punkt und in der Summe mindestens zehn Punkte erreichen, erhalten ein Zertifikat. Schutzlösungen mit mindestens 17,5 Punkten verleiht AV-Test zudem das Prädikat „TOP PRODUCT“.



Die Testergebnisse

Die Mindestanforderungen für ein Zertifikat haben alle Kandidaten mühelos erreicht, es gibt jedoch deutliche Unterschiede. An der Spitze des Testfelds liegen Bitdefender Endpoint Security Kaspersky Small Office Security und Symantec Endpoint Protection, die volle 18 Punkte erzielt haben. Das zweite Kaspersky-Produkt im Test, Endpoint Security, folgt zusammen mit Trend Micro Office Scan knapp dahinter. Beide Lösungen haben bei den Geschwindigkeitstests einen halben Punkt liegen gelassen.





Neben den fünf Top-Produkten haben auch F-Secure Client Security und Symantecs Cloud-Lösung die volle Punktzahl bei der Schutzwirkung erreicht. Sie bremsen jedoch bei Installation und Benutzung gängiger Anwendungsprogramme zum Teil deutlich stärker als die Spitzengruppe. Sophos und Intel/McAfee bremsen stärker als die anderen. Die Installation eines Software-Pakets kann mit Sophos-Schutz doppelt so lange dauern wie ohne Schutz. Symantecs Cloud-basierte Lösung verzögert den Aufruf populärer Websites erheblich und dies auch deutlich mehr als alle anderen.



Fehlalarme sind bei Privatanwendern vor allem lästig, im Unternehmen jedoch richtig ärgerlich, denn da scheuchen sie oft mindestens zwei Personen auf. Lediglich die beiden Kaspersky-Lösungen sowie Trend Micro Office Scan haben sich im gesamten Testverlauf keinen Fehlalarm geleistet. G Data, Seqrite, Sophos und Symantec bleiben mit je einem falsch positiven Befund noch im Rahmen. AVG mit acht und F-Secure mit sieben Fehlalarmen sind eher übereifrig und könnten im Firmenalltag gelegentlich nerven.



Microsoft System Center Endpoint Protection hat die rote Laterne an AVG abgegeben und landet im unteren Mittelfeld. Intel/McAfee ist hingegen wieder abgerutscht. Die Ergebnistabelle ist nach der letzten Spalte sortiert, in der wir mehr Gewicht auf die Schutzwirkung legen (3:1:1) als AV-Test, das alle Kategorien gleichrangig wertet (vorletzte Spalte). Dadurch verliert McAfee einen, Seqrite zwei Plätze. Die kompletten Testergebnisse finden Sie auf der Website des AV-Test Instituts .



Punkte gesamt mit Gewichtung Hersteller/Produkt Schutz Geschwindigkeit Benutzbarkeit 1:1:1 60:20:20 Bitdefender Endpoint Security 6.2 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Kaspersky Small Office Security 5 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Symantec Endpoint Protection 14.0 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Kaspersky Endpoint Security 10.2 6,0 5,5 6,0 17,5 17,7 Trend Micro Office Scan 12.0 6,0 5,5 6,0 17,5 17,7 F-Secure Client Security 12.30 6,0 5,5 5,5 17,0 17,4 Symantec Endpoint Protection Cloud 22.8 6,0 5,0 6,0 17,0 17,4 Seqrite Endpoint Security 17.00 5,5 6,0 6,0 17,5 17,1 G Data AntiVirus Business 14.0 5,5 5,0 6,0 16,5 16,5 Microsoft System Center Endpoint Protection 4.10 5,5 5,0 6,0 16,5 16,5 Sophos Endpoint Security and Control 10.6 4,5 4,5 6,0 15,0 14,4 Intel / McAfee Endpoint Security 10.2 4,5 4,5 5,5 14,5 14,1 AVG Antivirus Business 16 4,0 5,5 5,5 15,0 13,8

Vergleichen Sie diese Ergebnisse mit denen des vorherigen Tests unter Windows 7 aus dem September 2016.