Tesla: Update für Autopilot kommt Ende Dezember

Vergrößern Tesla: Update für Autopilot nach Weihnachten © Tesla

Tesla liefert nach Weihnachten ein Software-Update für den Autopiloten aus. Es bringt diverse Fahrerassistenzsysteme zurück.

Elon Musk hat via Twitter angekündigt, dass Tesla in der Woche nach Weihnachten ein Software-Update für den Autopiloten veröffentlichen werde: die sogenannte „erweiterte Tesla Autopilot-Software“. Damit könnten Tesla-Fahrer noch vor Ende Dezember 2016 neue Selbstfahr- beziehingsweise Fahrerassistenz-Funktionen nutzen. Dabei geht es vermutlich um Features wie automatisches Notbremssystem, Kollisionswarnungen, automatischen Spurwechsel und ACC. Welche Funktionen Tesla in der letzten Dezemberwoche tatsächlich freischalten will, sagte Musk aber nicht. Zudem dürfte es nicht bei diesem einen Update bleiben. Tesla wird während des Jahres 2017 immer wieder neue Updates nachliefern und damit die Funktionen des Autpiloten erweitern.

Looks like we might be ready to rollout most of Autopilot functionality for HW2 towards the end of next week — Elon Musk (@elonmusk) 23. Dezember 2016

Etliche der oben genannten Funktionen standen bereits im alten Autopiloten von Tesla zur Verfügung. Tesla hat für die neue Hardware des Autopiloten, die im Herbst 2016 vorgestellt wurde, aber viele der bereits bekannten teilautonomen Funktionen zunächst abgeschaltet. Tesla wollte diese Funktionen noch einmal gründlich überprüfen und nachbessern, bevor es sie erneut freischaltet. Und genau das soll nun nach Weihnachts-Feiertagen beginnen.

Tesla Autopilot vision neural net now working well. Just need to get a lot of road time to validate in a wide range of environments. — Elon Musk (@elonmusk) 22. Dezember 2016

Teslas Autopilot hat im Laufe des Jahres 2016 mehrere Unfälle verursacht, darunter einen mit Todesfolge. Außerdem nutzten einige Tesla-Fahrer den Autopiloten dafür, während der Fahrt ein Nickerchen zu machen. Das alles rief die Kritiker auf den Plan. Das Bundesverkehrsministerium forderte Tesla danach auf, nicht mehr mit der Bezeichnung Autopilot zu werben.

Tesla brachte daraufhin ein großes Software-Update heraus, das die Funktionsweise des Autopiloten grundsätzlich geändert hat: Der Radarsensor löste die Frontkamera als wichtigster Sensor für den Autopiloten ab.