Cyber-Monday-Countdown: Täglich die besten Technik-Deals - das ganze Jahr

Vergrößern Nicht nur am Schwarzen Freitag und in der Cyber Week: In unserem Schnäppchen-Blog finden Sie jeden Tag die besten Deals. © Fotolia / Simonforstock

Wir präsentieren Ihnen hier täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Peripherien, Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

Im Folgenden finden Sie neben dem Produkt und einer kurzen Beschreibung den aktuellen Angebotspreis und zum Vergleich den Preis in unserem Preisvergleich sowie die unverbindliche Preisempfehlung inklusive der Links direkt zur Angebotsseite. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und angepasst.

Auch die nächsten Tage lockt Amazon mit Last-Minute-Weihnachtsangeboten. Wir präsentieren Ihnen an jedem Werktag die besten Technik-Tagesangebote der Aktion!



Die besten Technik-Deals von heute

AOC i2769Vm © AOC Der AOC i2769Vm Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (68,60 cm), Full-HD, Anschlussmöglichkeit in Form von Display Port und 2xHDMI und mit der MHL-Schnittstelle (Mobile High-Definition Link) die Möglichkeit, hochaufgelöste Fotos, Videos und Spiele direkt vom Smartphone oder Tablet-PC abzuspielen.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 179,00 € (UVP ehemals: 239,00 €)

Lenovo IdeaPad 110 © Lenovo Das 15,6 Zoll (39,62 cm) große Lenovo IdeaPad 110 Notebook bietet einen bis zu 2,56 GHz schnellen Intel Pentium N3710 Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD, einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 399,00 € (UVP ehemals: 499,00 €)

Sennheiser CX 275s © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer CX 275s Precision vom deutschen Audio-Spezialisten Sennheiser bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller den unverkennbaren Sennheiser Sound mit exzellenter kristallklarer Klangqualität bei Musik und bei Telefongesprächen. Das leistungsstarke dynamische Schallwandler-Systeme soll für vollen Stereosound mit kräftigem Bassfundament, das Integrierte Mikrofon und die multifunktionale Fernbedienung für mehr Bedienkomfort sorgen.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 32,49 € (UVP ehemals: 39,99 €)

Sony KDL-43WD755 © Sony Der Sony KDL-43WD755 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 43 Zoll (108 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV und erleben mit Mit X-Reality PRO laut Hersteller ein außergewöhnlich klares und detailscharfes Bild.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 505,00 € (UVP ehemals: 699,00 €)

Cyrus 10-Jahres Rauchmelder © Cyrus In fast allen deutschen Bundesländern gibt es mittlerweile eine Rauchmelderpflicht, bzw. wurde bereits beschlossen. Egal ob man selbst verpflichtet ist, seine eigenen vier Wände mit Rauchmeldern auszustatten oder nicht, die kleinen Signalgeber können im Notfall Leben retten. Aktuell gibt es den Cyrus 10-Jahres Rauchmelder im Angebot. Das Modell ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet, warnt mit einer Lautstärke von 85 db, besitzt eine VdS Zertifizierung und Q-Siegel und über eine fest eingebaute 10 Jahres Lithium Batterie. Bei schwacher Batterie ertönt ein hörbares Signal für ca. 30 Tage.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 11,11 € (UVP ehemals: 29,99 €)

Die besten Technik-Deals der letzten Tage

Apple Adventswochen © Redcoon Bei Redcoon erhält man noch bis zum 24.12. beim Kauf eines Aktionsprodukts von Apple einen Gutscheincode im Wert von bis zu 150 €. Zur Aktion



HP 250 G5 © HP Das HP 250 G5 Notebook ist neben einem 15,6 Zoll (39 cm) großen entspiegelten HD-Display mit einem 1,60 GHz schnellen Intel Celeron N3060 Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, einer 128 GB großen SSD und einem DVD-Brenner ausgestattet. Als Betriebssystem dient Microsoft Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 249,00 € (UVP ehemals: 319,00 €)

Lenovo Yoga Tablet 3-850L © Lenovo Das Lenovo Yoga Tablet 3-850L bietet neben einem 8 Zoll (20,3 cm) großen Multi-Touch IPS LED Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel, einen 1,3 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 Quadcore-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Die Kamera liefert Aufnahmen in einer Auflösung von 8 Megapixel.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 169,00 € (UVP ehemals: 229,00 €)

Philips 240V5QDAB © Philips Der Philips 240V5QDAB Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 23,8 Zoll (60,5 cm), eine Auflösung in Full-HD, ein Kontrastverhältnis von 10.000.000,00 : 1 und eine Reaktionszeit von 5,00 ms.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 111,00 € (UVP ehemals: 159,00 €)

Cherry Stream 3.0 Gentix © Cherry Das Cherry Stream 3.0 Gentix Maus-Tastatur-Set besteht aus einer Cherry Stream 3.0 Tastatur, dem Nachfolger der altbewährten Stream XT und einer Cherry Gentix USB-Maus.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 24,99 € (UVP ehemals: 34,98 €)

Sony Alpha 6000 © Sony Die Sony Alpha 6000 Systemkamera fertigt Aufnahmen in Full HD und mit bis zu 24,3 Megapixel an, beinhaltet einen Exmor APS-C Sensor, ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Schwenkdisplay und kommt inklusive eines SEL-P1650 Objektivs.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 655,00 € (UVP ehemals: 899,00 €)

Bang & Olufsen Play BeoPlay A2 © Bang & Olufsen Mit dem Beoplay A2 hat der dänische Traditionshersteller Bang & Olufsen einen gewohnt hochwertigen und leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher im Sortiment. Das in verschiedenen Farben erhältliche Gerät überzeugt äußerlich durch ein robustes Aluminiumgehäuse und lässt sich kabellos per Bluetooth oder aber auch kabelgebunden mit Smartphone und Tablet verbinden. Für das perfekte Stereo-Klangerlebnis lassen sich zwei Geräte problemlos miteinander verbinden.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 275,00 € (UVP ehemals: 399,00 €)

Honor 7 © Honor Das Honor 7 Smartphone bietet neben seinem 5,2 Zoll (13,2 cm) großen IPS-Display einen 2,2 GHz schnellen Octacore-Prozessor, 16 GB internen Speicher, eine 20 MP Rück- und eine 8 MP Frontkamera und läuft unter Android 5.0.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 249,00 € (UVP ehemals: 349,00 €)

Microsoft Xbox One S Bundle © Microsoft Das Xbox One S 500 TB Bundle kommt inklusive zwei Xbox One Wireless Controllern mit 3,5-mm-Headsetbuchse und Downloadcode zu dem Spiel Fifa 17.

➤ Angebotspreis bei Saturn : 229,00 €

HP Officejet 7510 © HP Der Multifunktionsdrucker HP Officejet 7510 vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des A3-Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 15 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 89,99 € (UVP ehemals: 199,00 €)

Huawei P8 Lite © Huawei Das Huawei P8 Lite Smartphone verfügt neben einem 5,0 Zoll (12,7 cm) großen IPS-Display über einen 1,2 GHz schnellen Octacore-Prozessor, 16 GB internen Speicher, eine 13 Megapixel Rück- und eine 5,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 5.0.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 168,90 € (UVP ehemals: 249,00 €)

Bis zu 56% auf Logitech-Produkte © Logitech Nur heute bietet Logitech eine Reihe seiner Produkte auf Amazon bis zu 56% reduziert an. Zur Aktion



35% auf Lumsing Grand A2 © Lumsing Nur bis zum 22.12. rabattiert Lumsing seine Powerbank "Grand A2" um 35%! Einfach den Code 2K7ARXVQ beim Bezahlvorgang angeben! Zur Aktion



HTC 10 © HTC Das HTC 10 Smartphone bietet neben einem 5,2 Zoll (13,2 cm) großen Full-HD-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel einen 2,2 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon Quadcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher, eine 12 Megapixel Rück- und eine 12 Megapixel Front-Kamera und läuft unter Andriod 6.0.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 549,00 € (UVP ehemals: 699,00 €)

Sony DSC-HX60 © Sony Die Kompaktkamera Sony DSC-HX60 verfügt über einen EXMOR R CMOS Sensor mit 20,4 Megapixeln und Bildstabilisator, ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Display und einen 30-fachen optischen Zoom.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 259,00 € (UVP ehemals: 359,00 €)

LG BP420 © LG Mit dem LG BP420 Blu-ray Player bringen Sie 3D-Inhalte in Full HD per HDMI-Verbindung auf Ihren 3D-fähigen Fernseher.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 69,99 € (UVP ehemals: 119,00 €)

Microsoft Lumia 540 © Microsoft Das Microsoft Lumia 540 Smartphone verfügt neben einem 5 Zoll (12,5 cm) großen HD-Display über einen 1,2 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 200 Quadcore-Prozessor, 8 GB internen Speicher, eine 8 Megapixel Kamera und läuft unter Windows Phone 8.1.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 89,00 € (UVP ehemals: 99,00 €)

Lenovo Miix 310-10ICR © Lenovo Das Lenovo Miix 310-10ICR Tablet mutiert dank kombinierbarer Tastatur zum Notebook. Das Gerät verfügt über ein 10,1 Zoll (25,7 cm) großes HD-Display, einen bis zu 1,92 GHz schnellen Intel Atom x5-Z8350 Quadcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Flash-Speicher und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 249,00 € (UVP ehemals: 349,00 €)

HP Envy 5540 © HP Der HP Envy 5540 Multifunktionsdrucker beherrscht wie gewohnt die Funktionen Drucken, Scannen, und Kopieren., die maximale Druckauflösung liegt bei 4.800 x 1.200 dpi. Das Gerät druckt bis zu 12 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe und ermöglicht randlosen Druck in A4. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 74,90 € (UVP ehemals: 129,90 €)

HP ProBook 440 G3 © HP Das performante HP ProBook 440 G3 Notebook verfügt über ein 14 Zoll (35,6 cm) großes Full HD Display, einen bis zu 2,8 GHz schnellen Intel Core i3-6100U Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD und läuft unter Windows 7. Zusätzlich ist eine Lizenz für Windows 10 im Lieferumfang enthalten.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 569,00 € (UVP ehemals: 759,00 €)

Lenovo Yoga 500-15ISK © Lenovo Das Lenovo Yoga 500-15ISK verfügt neben einem 15 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD Touch-Display über einen Intel Core i5-6200U Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 2,80 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB große Festplatte, eine Nvidia GeForce 920M Grafikkarte und lässt sich per 360 Grad Klappmechanismus in ein Tablet verwandeln. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 549,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Kindle Paperwhite © Amazon Der 6 Zoll (15 cm) große E-Book-Reader Kindle Paperwhite überzeugt mit seinem hochauflösenden 300 ppi-Display, Integrierten, verstellbaren Frontlicht und erlaubt das Lesen auch bei Sonnenlicht ohne dass störende Spiegeleffekte auftreten.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 99,99 € (UVP ehemals: 119,99 €)



Epson WorkForce WF-3620DWF © Epson Der Epson WorkForce WF-3620DWF Multifunktionsdrucker bietet neben der der eigentlichen Druckfunktion die Möglichkeit zum Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät bietet eine Druckauflösung von bis zu 4.800 x 2.400 dpi, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 19 Seiten pro Minute und eine 250 Seiten fassende Blattzufuhr.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 119,99 € (UVP ehemals: 199,99 €)

Xbox 360 500-GB © Microsoft Den Vorgänger von Microsofts aktueller Xbox One, die Xbox 360 gibt es aktuell im Microsoft Store zum vergünstigten Schnäppchenpreis. Die 500 GB Variante der Xbox 360 kommt mit einem Wireless Controller und im Paket mit dem Game Forza Horizon 2 als Download.

➤ Angebotspreis bei Microsoft : 179,00 € (UVP ehemals: 249,99 €)

LG 55UH625V © LG Der 55 Zoll (139 cm) große LG 55UH625V bietet mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, einen Triple-Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 768,90 € (UVP ehemals: 1.249,00 €)

LG 24MP48HQ-P.AEU © LG Der LG 24MP48HQ-P.AEU Monitor bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 23,8 Zoll (60,45 cm) eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD), eine Rektionszeit von 5 ms, ein Kontrastverhältnis von 5.000.000 : 1 und Anschlußmöglichkeit per HDMI.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 129,99 € (UVP ehemals: 154,00 €)

TrekStor SurfTab twin 10.1 © TrekStor Das TrekStor SurfTab twin 10.1 ist ein Tablet mit andockbarer Tastatur für Einsteiger. Das Tablet bietet ein 10.1 Zoll großes Display, einen 1,8 GHz schnellen Atom Z3735F Quadcore-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 149,00 € (UVP ehemals: 249,00 €)

Samsung KU6409 © Samsung Der Samsung UE-32J5250 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 40 Zoll (100 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 589,99 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Teufel Cubycon © Teufel Das Teufel Cubycon Heimkino-Set im Micro-Format beinhaltet neben einem CUB 2 C 15 Center-Lautsprecher und einem US 5305/1 SW Mono-Subwoofer vier CUB 2 FR Satelliten-Lautsprecher und bieten laut Hersteller eine neutrale Wiedergabe, realistische Ortung und Surround-Sound bei hoher Sprachverständlichkeit. Neben dem Cubycon bietet Teufel in seinem Shop noch eine Reihe weiterer Produkte zum Sonderpreis an.

➤ Angebotspreis bei Teufel : 949,99 € (UVP ehemals: 1.199,99 €)

Lenovo Tab 2 A7-10 © Lenovo Das handliche, 7 Zoll (17,8 cm) große Lenovo Tab 2 A7 Tablet verfügt über einen MediaTek MT8127 Quadcore-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher, 8 GB internen Speicher und läuft unter Android 4.4. Das Gerät kommt im Bundle mit JBL-Kopfhörern und einer Samsonite-Schutztasche

➤ Angebotspreis bei Amazon : 74,90 € (UVP ehemals: 129,00 €)

TomTom Bandit Base Pack © TomTom Bei der TomTom Bandit handelt es sich um eine handliche und leicht bedienbare wasserdichte Actioncam. Aufnahmen lassen sich einfach in der TomTom Bandit App bearbeiten. Neben einen GPS-Sensor verfügt das Modell über ein Gyroskop, einen Druckmesser und einen Beschleunigungssensor.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 174,96 € (UVP ehemals: 369,00 €)

Sony MDR-EX110APB © Sony Die Sony MDR-EX110APB In-Ear-Kopfhörer sind eine preisgünstige Lösung für den mobilen Musikgenuß. Die integrierte Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Anrufen sowie die Steuerung der Musik. Das integrierte Mikrofon läßt die Verwendung als Headset zu.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 20,99 € (UVP ehemals: 25,99 €)

Lenovo IdeaPad 500S-13ISK © Lenovo Das Lenovo IdeaPad 500S-13ISK bietet neben einem 13,3 Zoll (33,8 cm) großen matten Full-HD IPS-Display einen Intel Core i5-6200U Prozessor mit einer Tektfrequenz von bis zu 2,8 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD, einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 629,00 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Deutsche Telekom Sinus 806 VoIP IP Schnurlostelefon © Deutsche Telekom Das IP Schnurlostelefon Sinus 806 VoIP der Deutschen Telekom bietet sich für all jene an, die ihr altes Telefon im Rahmen der Umstellung auf IP-Telefonie nicht mehr verwenden können. Das Sinus 806 VoIP ist optimiert auf die Speedport Router W 723V, W 724V und W 921V.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 49,00 € (UVP ehemals: 89,99 €)

BenQ GC2870H © BenQ Der BenQ GC2870H Monitor bietet neben einer Bildschirmdiagonalen von 28 Zoll (71,1 cm) eine Auflösung von 1920x1080 Pixel, eine Reaktionszeit von 5 ms und ein Kontrastverhältnis von 20.000.000:1.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 189,00 € (UVP ehemals: 229,00 €)

LG 55UH615V © LG Der 55 Zoll (139 cm) große LG 55UH615V löst mit Ultra HD in 4K vier mal so hoch auf als ein gewöhnlicher Full HD Fernseher. Das Gerät verfügt über einen Triple-Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 679,00 € (UVP ehemals: 1.199,00 €)

HP 15-ac125ng © HP Das HP 15-ac125ng Notebook ist mit einem 15 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD-Display, einem Intel Pentium N3700 Prozessor mit einer Taktrate von 1,6 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, einer 1 TB großen Hybridfestplatte inklusive 8 GB Flash-Speicher und einem DVD-Brenner ausgestattet. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 369,00 € (UVP ehemals: 429,00 €)

Fire HD 6 © Amazon Das Fire HD 6 Tablet bietet eine Displaygröße von 6 Zoll (15,2 cm) mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel, einen bis zu 1,5 GHz schnellen Quadcore-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB internen Speicher und ist speziell auf das digitale Angebot von Amazon ausgelegt.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 74,99 € (UVP ehemals: 114,99 €)

Sony DSC-HX90 © Sony Die Sony DSC-HX90 Digitalkamera fertigt Bilder in einer Auflösung von 18,2 Megapixel und Full HD Videoaufnahmen an, verfügt über ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Display, und einen 30-fachen optischen Zoom.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 384,99 € (UVP ehemals: 479,00 €)

Western Digital 500 GB Elements © Western Digital Die Western Digital 500GB Elements ist eine kompakte externe 2,5 Zoll Festplatte. Mit ihren 500 TB bietet Sie genug Platz um Daten etwa im Urlaub von der Digitalkamera zwischenzuspeichern.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 46,90 € (UVP ehemals: 87,00 €)

Samsung Galaxy A5 (2016) Das Samsung Galaxy A5 Smartphone in der Edition 2016 vermittelt dank eines Metallrahmens einen wertigen Eindruck und bietet neben einem 5,2 Zoll (13,22 cm) großen AMOLED HD Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel einen 1,6 GHz schnellen Octacore-Prozessor, eine 13 Megapixel Rück- und eine 5 Megapixel Front-Kamera, 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 289,00 € (UVP ehemals: 429,00 €)

Huawei Media Pad T1 10 © Huawei Das Huawei Media Pad T1 Tablet bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 9,6 Zoll (24,4 cm) einen 1,2 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon MSM8916 Quadcore-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher, eine 5,0 Megapixel Rück- und eine 2,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 4.4.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 159,00 € (UVP ehemals: 199,00 €)

AVM Fritz!Box 6490 Cable © AVM Der AVM Fritz!Box 6490 Cable, ein Router mit integriertem Kabel-Modem bietet Übertragungsraten von bis zu 1.300 MBit/s über WLAN und 4x 1000Mbit/s per Ethernet und ist VoIP-fähig.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 188,00 € (UVP ehemals: 249,00 €)

Samsung UE40J6289SUXZG © Samsung Der Samsung UE40J6289SUXZG Ferseher bietet bei einer Diagonale von 40 Zoll (101 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart TV. ➤ Angebotspreis bei Redcoon : 385,00 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Lenovo Yoga Tablet 3-10 © Lenovo Das Lenovo Yoga Tablet 3-10 bietet neben einem 10,1 Zoll (25,7 cm) großen Multi-Touch IPS LED Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel, einen 1,3 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon MSM8909 Quadcore-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Die Kamera liefert Aufnahmen in einer Auflösung von 8 Megapixel.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 184,99 € (UVP ehemals: 229,00 €)

Samsung Xpress M2675FN/XEC © Samsung Der Samsung Xpress M2675FN/XEC Multifunktions-Laserdrucker vereint die Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen, bietet eine Druckauflösung von bis zu 4.800 x 600 dpi und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten pro Minute.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 139,90 € (UVP ehemals: 219,00 €)

Samsung KU6519 © Samsung Der 49 Zoll (123 cm) große Samsung KU6519 verfügt über ein Curved-Display und bietet Ultra HD mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, Triple-Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 808,90 € (UVP ehemals: 1.249,00 €)

Canon EOS M3 © Canon Mit der EOS M3 Stellt Canon eine Mittelklasse-Systemkamera zur Verfügung. Die Kamera erstellt bei einer Brennweite von 15-45 mm Aufnahmen mit bis zu 24 Megapixel und beinhaltet einen APS-C CMOS-Sensor ein um 180 Grad klappbares 3 Zoll (7,7 cm) großes Touch-Display.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 503,99 € (UVP ehemals: 599,00 €)

B&O Beoplay S3 © Bang & Olufsen Mit dem Beoplay S3 hat der dänische Traditionshersteller Bang & Olufsen einen gewohnt hochwertigen und leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher im Sortiment. Das in schwarz oder weiß erhältliche Gerät überzeugt äußerlich durch seine Dodekaeder-Form und lässt sich kabellos per Bluetooth oder aber auch kabelgebunden mit Smartphone und Tablet verbinden. Für das perfekte Stereo-Klangerlebnis lassen sich zwei Geräte problemlos miteinander verbinden.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 229,90 € (UVP ehemals: 299,99 €)

Sony MDR-RF865RK © Sony Der kabellose Funkkopfhörer Sony MDR-RF865RK bietet laut Hersteller einen hochwertigen Klang dank des Rauschunterdrückungssystems, einen hohen Tragekomfort durch weiche ohrumschließende Polster, und einem selbsteinstellenden Kopfband. Die mitgelieferte Ladestation dient gleichzeitig als Sender und Aufbewahrungsort für den Kopfhörer.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 78,99 € (UVP ehemals: 109,99 €)

LG 32LH604V © LG Der LG 32LH604V verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (80 cm) und bietet Full-HD, Smart-TV, Triple-Tuner und verspricht dank Triple XD Engine eine optimierte Bildqualität mit lebensechten Farben, klaren Kontrasten und Schärfe bis in jedes Detail. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 314,00 € (UVP ehemals: 449,00 €)

Sony DSC-RX100 II © Sony Die Sony DSC-RX100 Reihe ist mit der Sony DSC-RX100 V zwar bereits in der fünften Generation angelangt, die Sony DSC-RX100 II kann aber durch seine gute Bildqualität nach wie vor überzeugen. Die kompakte Sony verfügt über eine Auflösung von 20 Megapixel, einem 3,6 fachen optischen Zoom, ein 7,6 cm (3 Zoll) großes Display, Bildstabilisator und fertigt Videos in Full HD an.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 472,84 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Transcend SSD370S 256GB © Transcend Mit der Transcend SSD370S SSD verschaffen Sie Ihrem Notebook einen zusätzlichen Leistungsschub. Die SSD bietet mit ihren 256 GB genug Platz um darauf Betriebssystem, Programme und die wichtigsten Daten unterzubringen.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 90,16 € (UVP ehemals: 139,90 €)

AVM FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set © AVM Mit dem AVM FRITZ!Powerline 1240E Starter-Kit richten Sie sich ein Heimnetzwerk über die Steckdose ein. Es werden Übertragungsraten von bis zu 1200 Mbit/s erreicht und ein WLAN Accesspoint mit 300 Mbit/s hergestellt.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 118,99 € (UVP ehemals: 149,00 €)

Acer R271bmid © Acer Der Acer R271bmid Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (69 cm), Full HD in 1920 x 1080 Pixel, eine Reaktionszeit von 4 ms, ein Kontrastverhältnis von 100Mio:1, ein ultraschlankes Monitorgehäuse und eine Blickwinkelstabilität und Farbtreue aus von bis zu 178°.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 219,00 € (UVP ehemals: 259,00 €)

Microsoft Lumia 640 Dual-Sim © Microsoft Das Microsoft Lumia 640 Smartphone verfügt neben einem 5 Zoll (12,5 cm) großen HD-Display über einen 1,2 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 400 Quadcore-Prozessor, 8 GB internen Speicher, eine 8 Megapixel Kamera und läuft unter Windows.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 107,00 € (UVP ehemals: 159,00 €)

Epson WorkForce WF-2660DWF © Epson Der Epson WorkForce WF-3620DWF Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion die Möglichkeit zum Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät bietet eine Druckauflösung von bis zu 4.800 x 2.400 dpi, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 19 Seiten pro Minute und eine 250 Seiten fassende Blattzufuhr.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 119,99 € (UVP ehemals: 199,99 €)

HP Officejet 7612 © HP Das Multifunktionsgerät HP Officejet 7612 vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 15 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe. Außerdem unterstützt das Gerät A3 und Duplexdruck.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 152,99 € (UVP ehemals: 249,00 €)

Acer Aspire ES1-531-C0TE © Acer Das 15 Zoll (39,6 cm) große Acer Aspire ES1-531-C030 verfügt über einen Intel Celeron N3050 Prozessor mit einer Taktung von bis zu 2,16 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 500 GB große Festplatte, DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 309,00 € (UVP ehemals: 379,00 €)

devolo dLAN 1200+ © devolo Das devolo dLAN 1200+ ist das ideale Einstiegsmodell für das eigene Heimnetz über die Stromleitung. Es werden Verbindungsraten von bis zu 1200 Mbit/s erreicht und Dank integrierter Steckdose geht kein Stromanschluss verloren.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 69,00 € (UVP ehemals: 89,90 €)

Kaspersky Internet Security 2017 - 3 Lizenzen © Kaspersky Internet Security 2017 vom Sicherheits-Spezialisten Kaspersky schützt effektiver vor allen Arten der Internetbedrohung, bietet optimalen Datenschutz bei Online-Banking und -Shopping und schützt Ihre digitale Identität und Privatsphäre. Die Lizenz gilt für 3 PCs und hat eine Laufzeit von einem Jahr.

➤ Angebotspreis bei Redcoon : 30,99 € (UVP ehemals: 44,95 €)

Sony KDL-48W705C © Sony Der Sony KDL-48W705C Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 48 Zoll (121 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 530,00 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Canon Pixma MX535 © Canon Der Canon Pixma MX535 vereint als Multifunktionsdrucker für das HomeOffice gewohnt Drucken, Kopieren und Scannen. Der Drucker kann vom Notebook, Smartphone oder Tablet bequem per WLAN angesteuert werden.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 68,99 € (UVP ehemals: 115,00 €)

Sennheiser CX 300 II Precision © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer CX 300 II Precision des deutschen Audio-Spezialisten Sennheiser bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller kraftvollen Sound mit guter Basswiedergabe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 29,77 € (UVP ehemals: 49,90 €)

devolo dLAN 650+ Starter Kit © devolo Das devolo dLAN 650+ Starter Kit bestehend aus zwei dLAN 650+ Adaptern ist das ideale Einstiegskit für das eigene Heimnetz über die Stromleitung. Es werden Verbindungsraten von bis zu 600 Mbit/s erreicht und Dank integrierter Steckdose geht kein Stromanschluss verloren.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 89,00 € (UVP ehemals: 129,00 €)

Garmin Edge 520 © Garmin Der Garmin Edge 520 GPS-Radcomputer verfügt über ein hochauflösendes 2,3 Zoll Farbdisplay, ermöglicht die Nutzung von Strava Segmenten und bietet umfangreiche Performance- und Trainingsanalyse. Der Datentransfer erfolgt via ANT+ Sensoren oder kompatiblen Leistungsmesser. Im Lieferumfang des Edge 520 befindet sich neben einer Anleitung unter anderem eine Edge Aero-Lenkerhalterung und ein USB-Kabel.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 234,95 € (UVP ehemals: 309,00 €)

Schwarzer Freitag wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da es sich dabei für viele US-Amerikaner um einen Brückentag handelt an dem sie die ersten Weihnachtseinkäufe tätigen, bieten viele Händler an diesem Tag besonders hohe Rabatte an. Auch in Deutschland wird der Super-Schnäppchen-Freitag aus den USA zunehmend populärer.

Der Schnäppchen-Tag wurde ursprünglich vor allem in Ladengeschäften zelebriert, der Trend hat sich aber schnell auf viele Online-Händler übertragen. Trotzdem haben die Online-Händler mit dem Cyber Monday ihren eigenen Schnäppchen-Tag und Marketing-Begriff ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving, und somit auch nach dem schwarzen Freitag. Um es noch komplizierter zu machen, hat nun wiederum der Online-Händler Amazon seinen eigenen Cyber Monday vorverlegt, auf den Montag vor Thanksgiving. In Summe ist aus einem Schnäppchen-Tag jetzt schon eine Rabatt-Woche - die Cyber Monday Woche - geworden. Dieses Jahr findet vom 21.11. bis 28.11. statt.

Trotz vieler guter Angebote rund um die Cyber-Monday-Woche, gibt es auch viel Kritik. Den Händlern wir oft vorgeworfen, Rabatte auf völlig überzogene Preise zu machen, um das Angebot attraktiver aussehen zu lassen als es ist.

Außerdem gibt es natürlich nicht nur in der Cyber-Monday-Woche Technik zum günstigen Preis. Das ganze Jahr über rabattieren Online-Händler immer wieder viele Ihrer Produkte, man muss nur wissen wann und wo. Wir liefern Ihnen hier täglich die besten Technik-Schnäppchen im Netz. Ein Lesezeichen auf den Beitrag lohnt sich also!