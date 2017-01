Vergrößern „Nur noch 5 Minuten länger“ - Dieses Gefühl hatten speziell Spieler von CS GO © steampowered.com

Die Nutzer von Steam haben ihre besten Spiele 2016 in eher ungewöhnlichen Kategorien gekürt.

Die Community auf Steam konnte im Rahmen der Steam Awards erstmals für ihre Lieblingsspiele des Jahres 2016 abstimmen. Im Gegensatz zu ähnlichen Preisen traten bei den Steam Awards nicht nur aktuelle Blockbuster an. Vielmehr konnten die Spieler für Games stimmen, die sie besonders beeindruckt haben.

Die zwölf Kategorien umfassen daher auch ungewöhnliche Oberbegriffe wie „Hassliebe“, „Spiel-im-Spiel“, „Boaaaahhhh Alter!“ oder „Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht“. In der letztgenannten Kategorie konnte sich das 2011 veröffentlichte Portal 2 durchsetzen: Wheatley hat nach Ansicht der Community deutlich mehr Liebe verdient!

Die Kategorie „Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat“ entschied der Euro Truck Simulator 2 für sich. The Elder Scrolls V: Skyrim konnte hingegen die Kategorie „Test der Zeit“ für sich besetzen, da das Rollenspiel auch noch Jahre nach der Veröffentlichung viel Spaß macht.

Süchtig machende Spiele wurden in der Kategorie „Nur noch 5 Minuten länger“ gekürt. Hier bewies Counter-Strike GO das größte Potenzial. „Boaaaahhhh Alter!“ wurde hingegen von GTA V besetzt. Das Open-World-Spiel räumte gleichzeitig auch in der Kategorie „Spiel-im-Spiel“ den ersten Platz ab.

Das traurigste Spiel 2016 war für Steam-Spieler The Walking Dead, was zu einem Sieg in der Kategorie „Ich weine nicht, ich hab' nur was im Auge“ führte. Der Sieger in der Kategorie „Beste Verwendung eines Bauernhoftiers“ wurde wenig überraschend der Goat Simulator. Das meiste „Bumm Bumm“ gab es im Ego-Shooter Doom 3, während die Spieler mit Dark Souls III die größte „Hassliebe“ verbunden haben.

„Zurücklehnen und entspannen“ konnten sich die Steam-Spieler am besten mit dem Euro Truck Simulator 2. „Besser mit Freunden“ wurde der Koop-Shooter Left 4 Dead 2, der auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

