Vergrößern Saturn-Rabattaktion: Mehrwertsteuer geschenkt © Saturn

Wer am 2.1. und am 3.1. bei Saturn einkauft, bekommt Rabatt. Weil Saturn dem Käufer die Mehrwertsteuer "schenkt".

Nur am 2. und 3. Januar 2017 schenkt Saturn seinen Kunden die Mehrwertsteuer. Zumindest theoretisch, denn die Steuer wird natürlich berechnet, schließlich ist sie gesetzlich vorgeschrieben. Saturn gibt aber auf den Einkauf einen spürbaren Rabatt. Dazu wählen Sie im Online-Shop von Saturn ein Produkt aus und legen es in den Warenkorb. Saturn zieht den Rabatt dann automatisch ab.

So viel sparen Sie

Einige Beispiele für die Ersparnis: Wenn Sie ein Produkt mit einem Bruttopreis von 20 Euro kaufen, dann zahlen Sie tatsächlich 16,81 Euro. Bei einem Brutto-Preis von 100 Euro zahlen Sie 84,03 Euro. Und bei 1000 Euro Brutto-Preis müssen Sie 840,34 Euro bezahlen.

Vergrößern So viel sparen Sie © Saturn

Die Rabatt-Aktion ist auf jeden Fall spannend, Sie sparen am Dienstag und am Mittwoch richtig viel Geld. Konkret beschreibt Saturn die Aktion folgendermaßen: "Am 02. und 03.01.2017 erhalten Käufer einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises."

Ausnahmen



Außerdem sind einige Produkte von dieser Aktion ausgenommen: "Verträge mit Drittanbietern, Lebensmittel, Bücher / E-Books, Prepaidservices /-karten, Servicedienstleistungen, Lieferservice, Downloadshops / Downloads, Versandkosten, Fotoservice, Geschenkkarten, Zusatzgarantien, (digitale) Guthaben-/ Download-/ Content-/ Gamingkarten, Gutschein- / paysafe Card, (Erlebnis)Gutscheine, Geschenkboxen, Tchibo Cafissimo Produkte und nicht vorrätige Artikel im Markt". Letzteres ist wichtig, denn die Rabatt-Aktion gilt auch für die Filialen. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.

Unbedingt Preise vergleichen

Kaufen Sie keinesfalls blind bei Saturn ein, nur weil es diese Rabattaktion gibt. Sondern vergleichen Sie zunächst mit Hilfe unseres Preisvergleiches die Preise mit denen anderer Anbieter.



Der Grund für die Rabattaktion

„Wir feiern 55 Jahre Saturn in Deutschland. Am 01.07.1961 eröffnete der erste Markt in Köln“. Das nennt Saturn als Grund für seine Rabattaktion.