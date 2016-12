RIPBritney: Sony meldete Tod von Britney Spears

Sony Music meldete am 26. Dezember 2016 via Twitter , dass die Sängerin Britney Spears bei einem Unfall gestorben sei. Der Hashtag #RIPBritney machte die Runde.

Die Musikwelt hielt daraufhin kurz den Atem an: War tatsächlich 2016 noch ein weiterer bekannter Star verstorben? Doch dann stellte sich heraus: Hacker hatten den Twitteraccount von Sony Music gehackt und diese Falschmeldung verbreitet. Bei den Angreifern handelt es sich um die einschlägig bekannte Hackergruppe OurMine.

OurMine will angeblich auf Sicherheitslücken hinweisen



OurMine hat in der Vergangenheit die Accounts zahlreicher Prominenter gehackt: Zum Beispiel den Quora-Account von Google-CEO Sundar Pichai und das Pinterest- sowie das Twitterkonto von Facebook-Chef Mark Zuckerberg sowie ausgerechnet das Twitter-Konto von Twitter-Chef Jack Dorsey. OurMine sieht sich selbst als Sicherheitsfirma, die auf Sicherheitslücken aufmerksam machen will.

Auch Minecraft-Konten kaperte OurMine. Und OurMine übernahm auch die Kontrolle über das Twitter-Konto des Pokémon-Go-Chefs John Hanke.

Britney Spears is alive and well, her rep tells CNN. It appears @SonyMusicGlobal erroneously tweeted her death. Sony rep says no comment