Panic-Friday: Die besten Last-Minute-Schnäppchen vor Weihnachten

Noch 1 Tag, dann müssen die Geschenke unter dem Baum liegen - komme was wolle. Wer jetzt noch nichts für die Lieben besorgt hat, der muss bald zuschlagen. Die gute Nachricht ist, es ist noch nicht zu spät für gute Last-Minute-Schnäppchen.

Heute ist "Panic Friday", der (vor)-letzte Tag für den Weihnachtseinkauf. Sie können sich das Gedränge in den Einkaufszentren aber getrost sparen, denn auch Online lassen sich tolle Angebote ergattern, die es noch rechtzeitig unter den Baum schaffen. Hier finden Sie die besten Last-Minute-Schnäppchen.

Amazon Last-Minute-Deals

Artikel, die bei Amazon für den Premiumversand (kostenlos für Prime-Kunden , 7,99 Euro für alle anderen) freigegeben sind, kommen garantiert am 24.12. bei Ihnen an. Eine bestimmt Uhrzeit wird allerdings nicht garantiert. Um ganz sicher zu sein, dass das Paket wirklich rechtzeitig da ist, sollten Sie die Lieferoption Morning-Express wählen (5 Euro/Artikel für Prime-Kunden und 13,99/Artikel Euro für alle anderen). Diese garantiert, dass die Lieferung am 24.12. bis 12 Uhr bei Ihnen ist. Noch schneller (wenn verfügbar) ist die Same-Day-Lieferung. Hier kommt das Paket noch am Versandtag zwischen 18 und 21 Uhr bei Ihnen an (kostenlos für Prime-Kunden ab einem Bestellwert von 20 Euro, 13,99 Euro für alle anderen).



Übrigens: Wenn Sie in Berlin oder München wohnen, werden Bestellungen über die Prime-Now-App von Amazon (für Android und iOS ) innerhalb einer Stunde ausgeliefert - am 24.12. sogar bis 22Uhr.

Die besten Blitz-Angebote von Amazon (in Echtzeit aktualisiert)

Gutscheine: Langweilig aber nie verkehrt

Wenn Ihnen bis heute nicht einfallen will was Sie verschenken könnten, dann sollten Sie vielleicht einfach zum Gutschein greifen. Die gibt es von vielen Shops und Herstellern online direkt zum Ausdrucken. Zum Beispiel von:

Wissen schenken: Digitale Abos verschenken

Nahezu jeder Verlag bietet heute auch einen digitalen Zugang zu den Heft- oder Zeitungsinhalten. Das hat in der Regel viele Vorteile gegenüber dem klassischen Print-Abo. So erscheinen die Ausgaben digital häufig früher, lassen sich auf jedem Gerät lesen, und sind auch greifbar, wenn man zur Veröffentlichung gerade in Urlaub ist. Das Abo lässt sich in der Regel in wenigen Minuten abschließen.

eLearning-Angebot: Online-Kurse noch bis 24.12. stark rabattiert