Vergrößern Die PS4 Slim wirkt in Glacier White noch schicker © playstation.com

Sony bietet seine Playstation 4 Slim auch in Weiß an. Die Glacier-White-Version kommt ab Februar in den Handel.

Seit der PlayStation 2 setzt Sony als Standardfarbe für seine Konsole auf Schwarz, erst später erscheinen weitere Farbversionen. Nun erhält die PlayStation 4 Slim ihre erste Farbalternative: Ab dem 6. Februar wird die PS4 Slim auch in Glacier White angeboten. Im Bundle enthalten sind die Konsole mit einer 500 GB großen Festplatte sowie zwei Dualshock-4-Controller, die ebenfalls weiß eingefärbt wurden.

Der Preis soll bei 299 Euro liegen. In Japan wird darüber hinaus auch eine Version der weißen Konsole mit einer 1-TB-Festplatte angeboten. Ob Sony auch eine weiße Ausgabe seiner PlayStation 4 Pro in den Handel bringen wird, bleibt derzeit noch offen.

Wer seine bereits angeschaffte PS4 Slim verschönern will, kann dies auch mit Aufklebern tun. Die Angebote reichen von einer goldenen Lackierung über Tarnfarben bis hin zu einem Look, der an die erste PlayStation von Sony erinnert.

Sony lizenziert zwei Pro-Controller für PlayStation 4