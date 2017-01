PC-WELT 2/2017 jetzt am Kiosk: Windows 10 Power-Hacks

In der neuen PC-WELT geben wir Ihnen mit unseren Windows 10 Power-Hacks die besten Tipps für das aktuelle Microsoft-Betriebssystem. Daneben finden Sie auf der PLUS-DVD das komplette Heftarchiv der PC-WELT-Sonderhefte 2016 inklusive komfortabler Volltextsuche. Dies und vieles mehr lesen Sie in der neuen PC-WELT 2/2017.

Windows bringt zwar standardmäßig bereits eine umfangreiche Sammlung von Bordwerkzeugen mit, die Sie bei der Analyse des Systems unterstützen. Wenn das jedoch nicht ausreicht, helfen nützliche Freeware-Tools weiter. Im Artikel "Power-Hacks für Windows" zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr System optimieren, Windows beschleunigen und schneller starten, nervige Prozesse abschalten, Treiberprobleme lösen, die Sicherheit verbessern und Abstürze verhindern. Darüber hinaus erklären wir Ihnen im Beitrag "Die besten PC-Cleaner" , wie Sie Ihre Festplatte und Windows von Ballast befreien und somit knappem Speicherplatz und langsamen Systemstarts entgegenwirken. Und schließlich widmen wir uns im Ratgeber "So funktioniert Smart Home" ganz dem intelligenten Zuhause und geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Angebote. Das und vieles mehr finden Sie in der neue PC-WELT 2/2017. Jetzt am Kiosk.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 2/2017:

Windows 10 Power-Hacks: So optimieren Sie Ihr System: Windows beschleunigen und schneller starten, nervige Prozesse abschalten, Treiberprobleme lösen, Sicherheit verbessern ...

Musik- & Videostreams: Speichern statt streamen: Musik- und Videostreaming ist beliebt, doch gespeicherte Inhalte bieten viele Vorteile

24 unverzichtbare Sicherheitstools: Daten lassen sich heute leichter tauschen und verwalten als je zuvor. Umso mehr: Sichern Sie Ihren PC rundum!

Die besten Browser-Add-ons: Warum noch Software installieren, wenn man es direkt im Browser erledigen kann? Mit Chrome, Firefox & Co. ist fast alles möglich

So günstig ist schnelles Internet: Der Artikel führt durch den Tarifdschungel und erklärt, welche Anschlussart für Sie richtig ist

Die besten PC-Cleaner: Knapper Speicher, langsamer Systemstart – Zeit, Ballast loszuwerden und wieder PC-Tempo zu gewinnen

CPU-Tools für mehr Tempo: Die besten Tipps & Tools, um Ihre CPU zu analysieren und sie bis ans Limit auszulasten

So entlarven Sie Phishing-Angriffe: So erkennen Sie die Internet-Attacken und können sich davor schützen

So funktioniert Smart Home: D as smarte Zuhause verspricht Komfort und Sicherheit. Um die Vorteile von Smart Home zu nutzen, brauchen Sie das passende System. Hier ein Überblick über die aktuellen Angebote

Die eigene Website mit Wordpress: Einfache Installation, hohe Flexibilität und umfangreiche Dokumentation – das zeichnet das Content-Management-System aus

Android-Datenrettung: Ihr Smartphone hat den Geist aufgegeben? So erstellen Sie präventiv ein Backup und retten Ihre Daten auch ohne Sicherung

Videotelefonie-Apps im Test: Die wichtigsten Android-Apps für die Videotelefonie

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

AVG PC Tune Up - Windows optimieren und individuell einstellen

Codedcolor Fotostudio 7.5 Pro - Fotos mit wenigen Klicks organisieren und optimieren

Abylon WLAN-Live-Scanner 2016 - Verfügbare Netzwerke in der Nähe aufspüren

Aiseesoft Video Enhancer - Videos bearbeiten und optisch verbessern

AVG Internet Security - Rechner vor Viren und Schadprogrammen schützen

und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 2/2017 - NAS total!:

Das perfekte NAS: Festplattenschächte, Betriebssystem, Ausstattung – darauf müssen Sie beim Kauf achten

NAS einrichten: Die Grundkonfiguration Ihres Netzwerkspeichers

RAM aufrüsten – so geht’s: Eine Speicheraufrüstung Ihres NAS bringt spürbar mehr Leistung und Geschwindigkeit

Neue Festplatten einbauen: So tauschen Sie die Festplatten gegen größere Modelle aus

Remote-Zugriff auf Ihr NAS: Der Zugriff auf Ihren Netzwerkspeicher über das Internet

Backup-Strategien für NAS-Systeme: Welche Datensicherungsstrategie ist für Ihre Bedürfnisse am geeignetsten?

Medienserver per NAS realisieren: So streamen Sie Filme und TV-Serien im Netzwerk

Mobile Apps: Die besten Gratis-Apps für Synology-Modelle

Apps für Qnap-Systeme: Auch Qnap bietet eine Vielzahl kostenloser Apps für Android, iOS und Windows Phone

Coole Gratis-Apps für Ihr Network Attached Storage

Tipps & Tricks fürs NAS: Wenn Sie ein NAS nur als Netzwerkspeicher einsetzen, verpassen Sie eine Menge. Mit Erweiterungen vom Hersteller oder freien Programmierern bringen Sie ihm neue Funktionen bei

