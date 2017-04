Oster-Aktion: Jeden Tag eine Vollversion gratis

Bis zum 20. April schenken wir Ihnen jeden Tag eine tolle Vollversion. Es lohnt sich also, hier täglich vorbeizuschauen.

Vergrößern PC-WELT schenkt Ihnen in der Osterzeit jeden Tag eine neue Vollversion © fotolia / drubig-photo

Während der Oster-Zeit schenken wir Ihnen täglich vom 10. April bis zum 20. April eine Vollversion. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbei zu schauen. In der Zeit erhalten Sie jeden Tag Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an 11 Tagen sogar 12 tolle Programme, denn wir starten am 10. April gleich mit zwei Vollversionen.

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen.

So gelangen Sie an die Oster-Vollversion

Wie es sich für Ostern gehört, erhalten Sie den täglichen Link zur kostenlosen Oster-Vollversion nicht einfach nur so, sondern müssen ihn wie ein Osterei zunächst suchen. Wir verstecken die Links zu den jeweiligen Vollversionen an jedem Tag in mehreren auf pcwelt.de erscheinenden Artikeln. Auf pcwelt.de erscheinen Tag für Tag viele, viele Artikel, daher hier noch ein paar Tipps, die Ihnen dabei helfen, die Links zu den Vollversionen schneller zu finden.



Tipp 1: Eine Übersicht aller veröffentlichten Artikel auf pcwelt.de finden Sie auf dieser Übersichtsseite.

Tipp 2: Die Links zu den Vollversionen verstecken wir nur in Artikeln des Typs "Ratgeber" oder "Test". Auf der Artikel-Übersichtsseite finden Sie rechts neben jeder Artikel-Überschrift auch den Zeitpunkt der Veröffentlichung und den Artikel-Typ.

Tipp 3: Die Links zu den Vollversionen sind an den jeweiligen Tagen nur in Artikeln versteckt, die nach 10 Uhr und vor 16 Uhr online gehen.

Aber genug Hinweise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Suchen und Finden der Download-Links und noch viel mehr Freude mit den Vollversionen!