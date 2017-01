Vergrößern Neues aus dem Netz: Die Surftipps des Tages

Youtube-Clip: Drohne wechselt Glühbirne aus

Wie viel Drohnen (konkreter: Quadcopter) braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln. Der Youtuber Marek Baczynski hat es ausprobiert. Das Ergebnis: Zwei Quadcopter und neun Glühbirnen. Ein Quadcopter und 8 Glühbirnen gingen bei dem Experiment zu Bruch. Der Clip zeigt, wie geschickt man sein muss, um eine Drohne zu steuern.

Youtube-Clip: Obama-Reaktion auf fiesen Trump-Tweet

In der Rubrik Mean Tweets bei der US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hatte der noch amtierende US-Präsident Barack Obama einen Auftritt. Er kommentierte Tweets über seine Person. Darunter war auch ein Tweet von Donald Trump. Präsident Obama, so der Tweet, werde als schlechtester Präsident in der Geschichte der USA eingehen. Die Reaktion von Obama? Hier im Video...



Rockstar Games teasert neues Spiel an

Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 (Official)

Der zweite offizielle Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story ist endlich da. Die Story: Jyn Erso leitet eine Gruppe, die die Pläne für den Todesstern stehlen soll. Der Film kommt am 16. Dezember 2016 in die Kinos. Der Trailer versüsst die Wartezeit...

Youtube-Hit: GTA VR (ft. Steven Ogg)

GTA VR ist ein bombastischer Kurzfilm geworden, in dem der Zuschauer quasi als VR-Brillen-Träger mittendrin im Geschehen ist. Als Schauspieler mit dabei ist Steven Ogg, der in GTA V den schrägen herrlich-schrägen Charakter Trevor Philips verkörpert. Diverse GTA-Anspielungen dürfen in dem Kurzfilm natürlich auch nicht fehlen.

Video: Neue 5-Pfund-Note kann Platten abspielen

Mit der neuen aus Plastik gefertigen 5-Pfund-Note kann man in Großbritannien nicht nur Bezahlen, sondern auch eine Schallplatte abspielen. Etwa den Song "Money, money, money" von ABBA. Das beweist ein Brite in dem folgenden Video (ein kleiner Verstärker und Kontaktmikrofon kommen auch noch zum Einsatz, sind aber nicht zu sehen). Die Plastikbanknote ist seit einigen Wochen in Großbritannien im Umlauf.