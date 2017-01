Netflix: Mehr neue Abonnenten trotz Preiserhöhung

Vergrößern Der weltweite Kundenstamm von Netflix wächst und wächst. © Netflix

Netflix konnte im vierten Quartal 2016 ein Drittel mehr neue Abonnten gewinnen, als Analysten erwartet hatten.

Der Streaming-Anbieter Netflix hat in dieser Woche seine aktuellen Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2016 veröffentlicht . In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres konnte das Unternehmen fast ein Drittel mehr neue Abonnenten gewinnen, als Analysten vorausgesagt hatten.

Auf dem Heimatmarkt in den USA schlossen 1,9 Millionen Neukunden ein Netflix-Abo ab, im Rest der Welt waren es 5,1 Millionen. Marktanalysten waren nur von insgesamt 5,2 Millionen Neukunden ausgegangen. Die Umsätze stiegen um 35,9 Prozent auf 2,48 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis über den Erwartungen ließ den Netflix-Aktienkurs in dieser Woche um ganze acht Prozent nach oben schnellen.

Besonders erfolgreich waren laut Netflix die beiden Serien „The Crown“ und „Marvel‘s Luke Cage“. Online-Händler Amazon zog erst kürzlich nach und weitete sein Amazon-Prime-Video-Angebot global aus. Die britische BBC will Serien künftig am Stück veröffentlichen. Zuschauer müssen so keine ganze Woche mehr auf die nächste Folge ihrer Lieblingsserie warten.

Trotz einer Preiserhöhung konnte Netflix im vierten Quartal seinen Kundenstamm halten und neue Abonnenten hinzugewinnen. Diese Tatsache katapultiert das Unternehmen laut Columino-Analyst Neil Saunderns auf die Pole Position unter den Streaming-Anbietern.

Auch in diesem Jahr will Netflix noch eins draufsetzen. 2017 plant das Unternehmen den Release von mehr als 1.000 Stunden an Eigenproduktionen. 2016 waren es nur 600 Stunden. Netflix erzielte in den letzten Monaten unter anderem einen Deal mit Comedian Jerry Seinfeld und seiner Show „Comedians in Cars Getting Coffee“. Im ersten Quartal peilt Netflix zudem rund 1,5 Millionen neue Abonnenten in den USA und 3,7 Millionen weltweit an.

