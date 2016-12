Vergrößern Microsoft schafft Blue Screen of Death ab – in den Previews © https://twitter.com/Chris123NT/status/814303929374830592

In der kürzlich geleakten Windows 10 Build 14997 entdeckten Windows-Tüftler eine kleine Sensation: Der berühmte Blue Screen of Death ist jetzt grün! Doch nicht jeder Windows-Nutzer wird den neuen GSOD sehen…

Der Blue Screen of Death von Windows bekommt Konkurrenz. Denn in der kürzlich geleakten Windows 10 Build 14997 entdeckten experimentierfreudige Windows-Tester einen grünen Absturz-Bildschirm anstelle des seit vielen Jahren gewohnten Bluescreens. Also einen GSOD „Green Screen of Death“ statt eines BSOD „Blue Screen of Death“.

@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah... pic.twitter.com/iKeDPT5wu6 — Chris123NT (@Chris123NT) 29. Dezember 2016

Matthijs Hoekstra, Microsoft Senior Program Manager for Windows Enterprise Developer Platform, witzelte noch auf Twitter darüber, dass die Nutzer der Build 14997 zwar viele Detailverbesserungen wie den Game Mode bemerkt hätten, eine große Neuerung aber noch nicht entdeckt hätten. Die Microsoft-Kennerin Mary Jo-Foley antwortete Hoekstra mit der Frage, ob die Neuerung mit dem Buchstaben „b“ beginnen würde – b für Blue Screen offensichtlich. Kurz darauf gab Hoekstra einen Hinweis: „Green“.

OK, I'll give 1 hint. Green! — Matthijs Hoekstra (@mahoekst) 28. Dezember 2016

Chris123NT twitterte schließlich die Lösung: Den grünen Bildschirm des Todes in der neuen Windows-Build.

@Chris123NT only for insiders builds — Matthijs Hoekstra (@mahoekst) 29. Dezember 2016

Matthijs Hoekstra gratulierte, räumte aber zugleich ein, dass er keine Ahnung habe, weshalb der BSOD jetzt ein GSOD sei. Hoekstra stellte aber klar, dass nur Tester der Preview-Versionen den grünen Absturzbildschirm sehen würden. In der finalen Version soll der Blue Screen weiterbestehen. Möglicherweise will Microsoft mit dem neuen Farbschema den Unterschied zwischen grundlegenden Absturzursachen in den finalen Windows-Versionen (Blue Screen) und nur vorübergehenden Absturzursachen in den Testversionen (Green Screen) offensichtlich machen. Letztere sind für Microsoft eine wichtige Informationsquelle für die Weiterentwicklung von Preview-Versionen.

