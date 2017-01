Vergrößern Apocalypse Now - the Game soll zum Teil über Kickstarter finanziert werden. © American Zoetrope

Regisseur Francis Ford Coppola will seinen Anti-Kriegsfilm Apocalypse Now als Videospiel adaptieren.

Der Anti-Kriegsfilm Apocalypse Now ist fast 40 Jahre alt und zählt zu den Klassikern des Genres. Regisseur Francis Ford Coppola versucht bereits seit einigen Jahren, die Geschichte in ein Videospiel zu verwandeln und sucht nun bei Kickstarter nach finanzieller Unterstützung.

Apocalypse Now – the Game wird von Coppolas Produktionsfirma American Zoetrope in Zusammenarbeit mit erfahrenen Videospiel-Entwicklern produziert. Anstatt die Lizenz für einen Ego-Shooter von der Stange herauszugeben, entwickeln Coppola und sein Team nun ein „immersives, psychedelisches Horror-RPG“, in dem der Spiele viele schwierige Entscheidungen treffen muss.

Über Kickstarter will Coppola in den nächsten 29 Tagen 900.000 US-Dollar sammeln. Damit soll Apocalypse Now – the Game zum Teil finanziert werden. Sollte das Spendenziel erreicht werden, wird das Spiel voraussichtlich im Oktober 2020 ausgeliefert.