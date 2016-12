Kein TV-Highlight an Weihnachten verpassen -Anzeige

Vergrößern Save.TV – Werbefreies Fernsehen für zuhause und unterwegs © Save.TV

Es läuft Ihre Lieblingsserie oder ein neuer Blockbuster im TV und Sie sind nicht zuhause? Kein Problem: Mit Save.TV haben Sie alle Filme sowie Serien immer dabei und können Sie ansehen, wo auch immer Sie wollen. Der Online-Videorecorder ermöglicht es, das gesamte Fernsehprogramm aus über 40 Sendern mit nur einem einzigen Klick aufzunehmen und in die persönliche TV-Cloud zu speichern. Gespeicherte Sendungen stehen so immer und überall auf Abruf zur Verfügung.

Seien Sie unabhängig vom Fernsehprogramm und lassen Sie einmalige Glühweinabende mit Freunden auf den bunten Weihnachtsmärkten nicht für den Lieblings-Weihnachtsblockbuster sausen. Mit Save.TV stehen Ihre Lieblingssendungen immer zur Verfügung und Sie können Blockbuster für die Ewigkeit sichern. Sehen Sie diese gemütlich auf der Couch oder unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet an. Die persönliche TV-Cloud bietet alle Aufnahmen in erstklassiger HD-Qualität. Außerdem sehen Sie alle Sendungen ohne lästige Werbeunterbrechungen: Spezielle Schnittlisten sorgen dafür, dass die Werbung automatisch aus den Aufnahmen entfernt wird.

Es liegt an Ihnen, wann und wo Sie das persönliches TV-Highlight genießen möchten. Die komfortablen Apps für Android, iOS, Chromecast, Windows, Mac, Samsung Smart-TV, Amazon Fire TV, Android Smart TV, Apple TV, Kodi oder Xbox One sorgen für maximale Flexibilität beim Fernsehen. Sie können so von nahezu jedem Endgerät auf deine TV-Cloud zugreifen. Sehen Sie Ihre Lieblingssendung bequem von unterwegs aus an oder sorgen Sie für ein einmaliges Fernseherlebnis auf dem „Big Screen“ im Wohnzimmer.

Es ist nur ein Klick notwendig, um Ihre Weihnachtsblockbuster aufzunehmen. Während der Film läuft, können Sie den Advent mit der Familie oder mit Freunden feiern. Praktisch für absolute Serienjunkies: Legen Sie einen Channel an, um automatisch alle Episoden der Lieblingsserie oder des Lieblingsschauspielers zu programmieren. So verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Save.TV bietet außerdem viele weitere Funktionen. Behalten Sie mithilfe von verschiedenen Such- und Filterkriterien, wie beispielsweise Genre, Ausstrahlungsdatum oder Schauspieler, jederzeit den Überblick, was gerade im Fernsehen läuft. Die Funktion von Parallelaufnahmen ermöglicht es, beliebig viele TV-Highlights, die zeitgleich im Fernsehen laufen, aufzunehmen. So bestimmen Sie fortan Ihre Prime-Time selbst und müssen sich nicht mehr zwischen der Lieblings-Nerd-Sitcom, dem packenden Actionstreifen oder der faszinierenden Dokumentation entscheiden.



Es wird noch besser: Dank der Offline-Funktion von Save.TV sind Sie unabhängig vom Internetempfang. Auch unterwegs können Sie offline im Bus, der Bahn oder Flugzeug Ihre Sendung ansehen.

Save.TV bietet ein übersichtliches Videoarchiv und mit individuellen Playlists können Sie als User eine neue Liste anlegen und ihr einen Namen geben. Im Videoarchiv können Sie der angelegten Playlist auch einzelne Sendungen hinzufügen.

Sie möchten mehr Abwechslung im TV-Dschungel? Dann legen Sie mit der Shuffle-Funktion „Zapp Hopper“ per Mausklick einen Zufallsgenerator an. Save.TV erstellt dann anhand der ausgewählten Kriterien, wie beispielsweise dem Genre, Sendungen per Zufall aus und spielt diese ab.

Mit monatlich über 40.000 Stunden Fernsehmaterial können Sie außerdem Ihre eigene Privatvideothek zusammenstellen. Wie? Mit der praktischen Downloadfunktion! Ihre Lieblingsfilme stehen so dauerhaft und in bester Qualität zur Verfügung.

Deine Vorteile auf einem Blick:

Alle TV-Highlights als Stream oder Download

Unbegrenzte Aufnahmekapazität

Fernsehen to go via App

Ohne störende Werbung und in HD

Parallelaufnahmen möglich

Channel-, Shuffle- und Playlist-Funktion

Der Winter ist DIE Zeit für gemütliche Fernsehabende auf der Couch und pünktlich zu Weihnachten haben wir hinter Ihrem Adventskalendertürchen ein besonderes Angebot versteckt: Sichern Sie sich Save.TV jetzt 3 Monate gratis und sparen Sie im Anschluss 40%!

Holen Sie sich jetzt 10.000 Filme, Serien und Dokus monatlich – werbefrei und in HD