Vergrößern Intel, BMW, Mobileye: Ab 2017 40 selbstfahrende Autos auf unseren Straßen © BMW

BMW, Intel und Mobileye schicken noch dieses Jahr rund 40 autonom fahrende BMW 7er auf die Straße.

Die BMW Group, Intel und das israelische Unternehmen Mobileye haben auf der CES in Las Vegas bekannt gegeben, dass sie ab der zweiten Hälfte des Jahres 2017 gemeinsam rund 40 autonom fahrende BMW-Fahrzeuge auf der Straße erproben.

Bei den Testfahrzeugen handelt es sich um BMW 7er, also um ein Fahrzeug, das bereits standardmäßig viele technische Leckerbissen wie BMW Connected Drive und Wireless Carplay sowie ferngesteuerte Parken bietet. BMW erprobt zudem schon seit Jahren selbstfahrende Autos auf den Autobahnen. Ab 2017 sollen die autonomen BMW auch in der Innenstadt fahren. BMW errichtet zur Bündelung seiner Kompetenzen beim Thema selbstfahrendes Auto ein Zentrum in Unterschleißheim bei München.

Die Testfahrten der von BMW, Intel und Mobileye gemeinsam entwickelten autonomen Testfahrzeuge finden zu Beginn in den USA und Europa statt. „Das ist ein signifikanter Schritt hin zur Einführung des BMW iNEXT im Jahr 2021, der das erste autonome fahrende Fahrzeug der BMW Group sein wird“, sagte Klaus Fröhlich, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Entwicklung.

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Wireless CarPlay im 7er-BMW ausprobiert

Die Unternehmen haben eigenen Angaben zufolge eine skalierbare Architektur entwickelt, die von anderen Herstellern und Entwicklern adaptiert werden kann, um eigene Designoptionen zu verfolgen und damit eine markenspezifische Differenzierung zu ermöglichen. Die Angebote reichen von einzelnen integrierten Schlüsselmodulen bis hin zu einer vollständigen end-to-end-Lösung.

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: BMW ConnectedDrive im Test

Als Teil dieser Partnerschaft wird die BMW Group zuständig sein für die Themen Dynamik und Driving Control sowie die Auswertung der funktionalen Sicherheit inklusive dem Aufbau einer High Performance Simulation. Hinzukommen die Integration der Komponenten sowie die Produktion der Prototypen und schließlich die Skalierung der Plattform über entsprechende Partner. Intel bringt High Performance Computing Elemente in die Partnerschaft ein, die vom Fahrzeug bis in das Rechenzentrum reichen. Mobileye wiederum steuert seine patentrechtlich geschützten EyeQ®5 High Performance Computer Vision Prozessor bei. Der EyeQ®5 ist verantwortlich für das Prozessieren und die Interpretation des Inputs aus der 360-Grad Surround View Sensorik sowie für die Lokalisierung. EyeQ®5 stellt in Verbindung mit Intel CPU und FPGA Technologien die zentrale Computing Plattform dar, die in jedes Fahrzeug integriert wird.

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: Einparken per Fernbedienung beim BMW 740i

Die BMW Group und Mobileye wollen entsprechende Lösungen für den Bereich Sensor Fusion entwickeln, um ein vollständiges Umfeldmodell der Fahrzeugumgebung aus dem Input von Kamera-, Radar- und Lidar-Sensorik zu erstellen. Zudem soll eine Driving Policy etabliert werden, bei der Mobileye Reinforcement-Learning Algorithmen dazu dienen, das Fahrzeug-System mit einer künstlichen Intelligenz auszustatten, die notwendig ist, um sich sicher durch komplexe Verkehrssituationen zu bewegen.

Ihr Web-Browser unterstützt das HTML5-Video-Element leider nicht. Aktualisieren Sie ihn bitte, um das Video anzuschauen. Video: BMW zeigt fahrerloses Auto

Um die Entwicklung der Plattform für das autonome Fahren weiter anzutreiben, planen die Partner, in den kommenden Jahren Hardwareproben und Softwareupdates zu veröffentlichen. Der BMW iNEXT, der 2021 in den Markt eingeführt werden soll, soll die Basis für die Strategie zum autonomen Fahren der BMW Group darstellen. Anschließend will BMW ein breites Angebot an hochautomatisierten Modellen von allen Marken der BMW Group folgen lassen