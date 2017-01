Gratis-Vollversion von MP4 Video Converter - Anzeige

Vergrößern Filme und Serien unterwegs mitnehmen und auch direkt auf iPhone und PC übertragen.

Filme und Serien unterwegs mitnehmen, 4K-Videos passend für Smartphones konvertieren und auch direkt auf iPhone und PC übertragen.

Wer seine gekauften oder digital aufgenommenen Filme und Serien oder Videos aus dem Netz auch unterwegs nutzen möchte, muss einige Umwege gehen, um an das Ziel zu gelangen: Videos, die mit dem Smartphone kompatibel sind, gut aussehen und gleichzeitig möglichst wenig Speicherplatz verbrauchen. Das Ganze sollte dabei dennoch weitgehend unkompliziert ablaufen.

Gratis-Aktion: Kostenlose Video-Software für PC-Welt-Leser

Der Softwarehersteller Digiarty , Experte für Videokonverter und Mediensoftware, verschenkt zum neuen Jahr zwei Produkte an die Leser der PC-Welt: WinX HD Video Converter Deluxe im Wert von rund 50 Euro und WinX MediaTrans, die schlanke Lösung, um Medien auf das iPhone zu kopieren.

WinX HD Video Converter Deluxe kostenlos erhalten: Als Leser der PC-Welt erhalten Sie den vielseitigen Videokonverter WinX HD Video Converter Deluxe jetzt kostenlos .

WinX MediaTrans gratis herunterladen: iPhone und iPad cleverer synchronisieren. Die iTunes-Alternative für Windows ist für Sie kostenlos: WinX MediaTrans gratis .

Mit WinX HD Video Converter Deluxe (4K) Videos in MP4 umwandeln

Beim Wiedergeben eines Videos auf Smartphones oder anderen Mobilgeräten, haben viele Nutzer möglicherweise eine Fehlermeldung erhalten, dass das Video leider nicht abgespielt werden kann, da das Videosformat inkompatibel ist. Zum Beispiel werden MKV, WebM und 3GP von bestimmten Android-Geräten erkannt, werden jedoch nicht direkt auf Apple-Geräten abgespielt. Dafür ist die einfachste Lösung Videos im Format MP4 zu konvertieren, das derzeit von allen gängigen mobilen Geräten wie iPhone/Android-Handys, Tablets und Spielekonsolen akzeptiert wird. Mit Programmen wie WinX HD Video Converter Deluxe können Sie Videos in MP4 auch mit hoher Qualität umwandeln. Diese Software stellt mehr als 410 vorgefertigte Profile für alle gängigen Endgeräte zur Verfügung. Zudem werden mehr als 370 Codecs für Video und Audio angeboten, um Multispur-HD-Videos oder SD-Videos zu MP4-Dateien zu konvertieren. Jetzt gibt es ein Urlaubs-Giveaway für diesen Mobile Video Converter . PC-Welt-Leser können den Converter gratis downloaden.



Vergrößern WinX Media Trans Video Converter Deluxe

Für Webvideos und Kameraaufnahmen ist die 4K- oder UHD-Auflösung inzwischen relativ verbreitet. Viele moderne Smartphones sind jedoch nicht mit Videos in 4K-Auflösung kompatibel und 4K-Videos erfordern bis dato enorm viel Speicherplatz. Daher ist es notwendig, 4K-Videos ins MP4-Format zu konvertieren. Dieses liefert eine gute Qualität und ist zugleich kleiner als 4K-Videos. Jedoch ist die Konvertierung von 4K-Videos zeitaufwändig. Keine Sorge. Hier schafft WinX HD Video Converter Deluxe, der schnellste Videokonverter auf dem Markt, entsprechend Abhilfe: Mit diesem Programm können Sie in kurzer Zeit alle 4K-Videos in MP4 konvertieren sowie auf iPhone iPad und anderen Mobilgeräten abspielen. Da diese Software zur Konvertierungsbeschleunigung mehrere CPU-Kerne und Hardwarebeschleunigung wie QSV und CUDA/NVENC-Technologie unterstützt, werden selbst anspruchsvolle 4K-Videos zügig konvertiert.



Vergrößern Arbeiten mit WinX Deluxe

Für Fans von Web-Videos kann WinX HD Video Converter Deluxe auch Filme oder Videos von YouTube und mehr als 300 anderen Videoseiten direkt downloaden und sie in MP4 umwandeln. Dies ermöglicht die Offline-Wiedergabe auf iPhone, iPad, Android und anderen mobilen Geräten. Darüber hinaus ermöglicht dieser kostenlose MP4 Video Converter eine vielfältige Bearbeitung wie etwa Videos kürzen, schneiden oder mehrere Videos zu einem zusammenfügen, SRT-Untertitel hinzufügen oder aus Fotos Diashows erstellen. Die gewünschte Balance zwischen Geschwindigkeit der Konvertierung und der Bildqualität macht es leicht, je nach Zeit und Leistung des Rechners die Prioritäten festzulegen.



WinX MediaTrans - die einfachste iPad/iPhone Manager Software



Wie bereits zuvor ausgeführt, kann WinX HD Video Converter Deluxe eine große Videodatei in eine kleinere MP4-Datei umwandeln, um den kleinen Speicher der Mobilgeräte anzupassen. Mit WinX MediaTrans können Nutzer leicht iOS-Dateien vom iPhone (bspw. iPhone 7) auf den PC kopieren, um so den iPhone-Speicher freizugeben. In Summe kann Ihr iPhone dann mehr Videos speichern.



Vergrößern WinX Media Trans Video konvertieren

Viele Windows-Nutzer, die ein iPhone oder iPad haben, tun sich schwer mit iTunes Mediendateien zwischen Ihrem Apple Gerät und Windows (10) zu übertragen. Hier schafft eine Alternative zu iTunes wie WinX MediaTrans Abhilfe. Mit dieser einfach zu bedienenden iPhone Transfer Freeware , können Sie auch ohne iTunes Fotos, Musik, Videos von oder auf Ihren PC importieren und exportieren. Als iOS-Manager kann dieses Programm außerdem iBooks und Sprachmemos verwalten sowie iPhone-Klingeltöne erstellen und verwalten. Des weiteren werden von iOS nicht unterstützte Videos & Musik automatisch umgewandelt. Apple Devices werden hierbei als USB-Stick genutzt, um zeit- und ortsunabhängig alle Dateien wie Word, PDF, Excel u.v.m parat zu haben.

Fazit

Aktuell können Leser der PC-Welt eine Gratis-Vollversion von WinX HD Video Converter Deluxe downloaden, um (4K) Filme oder Videos in MP4 zu konvertieren und sie unterwegs oder auf der Reise am mobilen Endgerät problemlos anzuschauen. Geht es darum, die konvertierten MP4-Videos oder andere iOS-Dateien zwischen iPhone und PC zu übertragen oder zu verwalten, ist jetzt für PC-Welt-Leser WinX MediaTrans kostenlos erhältlich .