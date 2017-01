Vergrößern YouTube Red könnte 2017 in Großbritannien starten. © YouTube

Aktuellen Mutmaßungen zufolge könnte das kostenpflichtige YouTube-Red-Angebot noch in diesem Jahr in Europa verfügbar sein.

In den USA ist YouTubes kostenpflichtiger Abo-Dienst YouTube Red bereits seit Ende 2015 verfügbar. 2017 könnte das Angebot den Sprung über den großen Teich schaffen.

So will die britische Zeitung The Telegraph aus brancheninternen Quellen erfahren haben, dass Google mit mehreren Plattenfirmen derzeit über einen Launch von YouTube Red in Großbritannien verhandelt. Die Musikindustrie sei jedoch wenig erfreut, dass Künstler nach Aufrufen bezahlt werden sollen. Ob die Verhandlungen letztendlich erfolgreich sein werden, bleibt also abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Google steht derzeit noch aus.

YouTube Red ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst. Für eine monatliche Gebühr in Höhe von rund 10 US-Dollar bekommen Nutzer ein komplett werbefreies YouTube-Angebot sowie unbegrenzten Zugriff auf Google Play Music. Inhalte können außerdem im Offline-Modus auch ohne Internet-Verbindung angeschaut werden.