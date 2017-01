Gerücht: Microsoft arbeitet an Cloud-Version von Windows

> Cloud Shell in der Entwicklung?

Vergrößern Läuft Windows 10 künftig auch in einer Streaming-Variante?

Bei Microsoft befindet sich eine „Windows aus der Cloud“-Version in der Entwicklung. So jedenfalls die Gerüchte im Web.

Keine Windows-Installation und dennoch sofort auf einem Rechner Windows nutzen. Möglich würde dies eine „Windows aus der Cloud"-Version machen, über die bereits seit einiger Zeit spekuliert wird. So berichtet die Website Petri , dass Microsoft unter dem Namen „Cloud Shell" an einer neuen Shell für Windows arbeite. Man habe entsprechende interne Dokumentationen dazu erhalten.

Darin werde „Cloud Shell" als ein besonders leichtgewichtige Variante von Windows bezeichnet, die „designt für die moderne Computer-Welt" sei. Eine Vorstellung könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Der Begriff „Cloud" in „Cloud Shell" könnte ein Hinweis darauf sein, dass Windows nicht auf dem Gerät installiert werden muss, sondern das Betriebssystem in der Cloud läuft und auf das Gerät gestreamt wird. Selbst hardware-technisch schwächer ausgestattete Geräte könnten dann viel Leistung bieten.

Erst im Dezember hatte Microsoft eine Windows-10-Version für ARM-Geräte vorgestellt. . Eventuell hat die "Cloud Shell" auch etwas mit diesen Plänen zu tun.

Der Dokumentation ist laut Petri außerdem zu entnehmen, dass "Cloud Shell" an den Windows Store und dem "Universal Windows Plattform App Framework" angebunden sei.

Ansonsten bleiben viele Fragen bezüglich "Cloud Shell" offen. Vor allem die genaueren Details, wie das Ganze hard- und software-seitig funktionieren soll. Vielleicht verrät Microsoft ja auf der Entwicklerkonferenz BUILD 2017 mehr Details, die in diesem Jahr vom 10. Bis 12. Mai in Seattle stattfinden wird.