Vergrößern Fritz!App Cam macht Smartphone & Tablet zur Webcam © AVM

AVM bietet mit Fritz!App Cam eine Gratis-App an, mit der Sie ein Android-Smartphone oder -Tablet zur Webcam aufrüsten können. Ideal zur Überwachung der Wohnung oder als Babyfon. Update: Ab sofort steht Version 1.5.1 zur Verfügung.

AVM stellt auf Google Play die Fritz App Cam kostenlos zum Download bereit. Mit der App machen Sie aus einem Android-Smartphone oder Android-Tablet eine Webcam.

Die App gibt es in zwei Versionen mit unterschiedlichen Systemvoraussetzungen:

1. Ab Fritz App Cam Version 1.5.1 , veröffentlicht am 02.03.2017 , ist mindestens Android 4.0 erforderlich.

2. Für ältere Android-Geräte mit Android 2.3 oder höher bietet AVM auch weiterhin die alte Version 1.5.0 an. Allerdings stand diese ältere Version bei Redaktionsschluss (3.3.2017, 13.10 Uhr) nicht zum Download bereit. AVM will sie aber bald wieder auf Google Play einstellen.

Auf der Fritzbox muss mindestens FritzOS ab Version 5.50 laufen, besser jedoch ein FritzOS ab 6.20.



Androide wird zur Webcam



Wenn Sie die Fritz App Cam auf dem Android-Gerät installiert haben, wird aus der Kamera des Smartphones oder des Tablets eine Webcam. Die Fritz App Cam steuert die Kamera und stellt die aufgenommenen Bilder über http oder https zum Betrachten im Browser bereit. Das ist ideal, wenn Sie von unterwegs aus schnell mal prüfen wollen, ob bei Ihnen zu Hause alles in Ordnung ist: Stellen Sie einfach Ihr Android-Tablet in der Wohnung auf und rufen Sie dann die damit aufgenommenen Bilder, die via App und Fritzbox für das Internet bereit gestellt werden, im Browser auf Ihrem Mobilgerät auf. Ebenso lässt sich so das Tablet mal eben zum Babyfon umfunktionieren.



Plug-Ins oder eine gesonderte Software sind dafür nicht notwendig. Die Anbindung an die Fritz Box geschieht per WLAN. Innerhalb des Heimnetzes bietet Fritz App Cam eine IP-Adresse sowie den Port an. Beides kann direkt in die Adresszeile des Browsers übernommen werden. Für den Zugriff über das Internet richtet Fritz!App Cam auf Wunsch automatisch eine MyFritz-Freigabe ein, so dass der Zugriff über das bekannte Portal https://www.myfritz.net erfolgen kann. Der Zugriff auf das Kamera-Bild kann auf Wunsch per Kennwort geschützt werden. Es können mehrere Betrachter parallel auf die Bilder der Fritz!App Cam zugreifen.



Die Fritz!App bietet Features wie Schnappschuss, Autofokus oder An- und Ausschalten des Kameralichts.

Erläuterungen zu den erforderlichen Berechtigungen dieser App:

• Zugriff auf die Kamera: selbsterklärend

• Auf externen Speicher (SD-Karte) schreiben: Hier können Schnappschüsse abgelegt werden

• Internet-Zugang: Wird für den Web-Server benötigt

• WLAN-Verbindungen abrufen: Prüfen ob WLAN ein-/ausgeschaltet ist

• Zugriff auf Wake Lock: Um zu verhindern, dass die CPU in den Sleep Mode geht während die App läuft