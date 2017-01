Firefox 51 steht zum Download bereit - alle Details

Vergrößern Firefox 51 ist erschienen

Firefox 51 steht zum Download bereit und hat einige Neuerungen an Bord. Hier alle Details zur neuen Version.

Neues Jahr - die erste große, neue Firefox-Version: Firefox 51 steht ab sofort zum Download bereit. Aktuell ist Firefox 51 noch nicht über die Auto-Update-Funktion des Browsers erhältlich. Das dürfte sich aber in den nächsten Stunden ändern. Bis dahin können Sie Firefox 51 auch hier über die PC-WELT Download-Datenbank herunterladen und installieren.

Zu den wichtigsten Neuerungen in Firefox 51 gehört die Unterstützung des FLAC-Audioformats. Firefox kann also künftig Musik-Dateien in diesem unkomprimierten, offenen Format Flac (Free Lossless Audio Codec) abspielen. Auf Systemen ohne GPU-Beschleunigung versprechen die Entwickler außerdem eine deutlich verbesserte Video-Performance bei geringerer CPU-Belastung. Das soll sich vor allem bemerkbar machen, wenn man sich Videos im Vollbild anschaut.

Mit Firefox 51 wird auch ein neuer Zoom-Button in der URL-Leiste eingeführt. Dieser Zoom-Button zeigt auch an, in welcher Zoom-Stufe die aktuell geöffnete Website angezeigt wird. Ein Klick auf den Button stellt die Standard-Einstellung 100 Prozent ein. Alternativ kann man dafür natürlich auch weiterhin den Hotkey Strg + 0 drücken.

Die Veröffentlichungsnotizen weisen außerdem darauf hin, dass Firefox ab der Version 51 vor dem Speichern eines neuen Passworts dem Nutzer die Möglichkeit bietet, sich dieses nochmal anzeigen zu lassen. Damit weiß der Nutzer künftig sofort, welches Passwort Firefox da eigentlich speichern will. Zusätzlich ist Firefox nun auch in der Lage Passwörter in Formularen zu speichern, die kein "Submit"-Event verwenden. Auf Seiten ohne sichere Verbindung, die die Eingabe von Anmeldedaten verlangen, blendet Firefox künftig einen Warnhinweis ein.

