Vergrößern Die Facebook-Android-App bekommt farbige Hintergründe. © Facebook

Status-Meldungen in Textform sollen künftig durch farbige Hintergründe zum Eyecatcher im Newsfeed werden.

Facebook-Statusmeldungen in Textform sollen künftig optisch ebenso ansprechend präsentiert werden wie Fotos. Dafür erweitert das soziale Netzwerk die Optionen für diese Statusmeldungen um farbige Hintergründe . Zur Auswahl stehen insgesamt acht Farben und Farbverläufe, die Textmeldungen im Newsfeed zum Eyecatcher machen sollen.

Laut Facebook wird die Funktion in den nächsten Tagen für alle Nutzer der Android-App zur Verfügung stehen. Wann die farbigen Hintergründe auch für iOS- und PC-Nutzer ausgerollt werden, ist bislang noch unklar.

Wie The Information bereits Mitte des Jahres berichtete, verbucht Facebook seit geraumer Zeit einen Rückgang an persönlichen Nutzer-Beiträgen. Statusmeldungen gingen so im Zeitraum von Mitte 2015 bis Mitte 2016 um rund 21 Prozent zurück. Ob die farbigen Hintergründe Nutzer wieder zum Teilen persönlicher Meldungen animieren können, bleibt abzuwarten.

