CES 2017: Hier finden Sie alle Messe-Highlights

Vergrößern Die CES 2017 in Las Vegas startet am 5. Januar 2017 - wird sind bereits vor Ort! © CTA

Fernseher, VR-Brillen, Autos, Handys: Wir präsentieren im Live-Blog die Highlights der Consumer Electronics Show 2017.

Alle wichtigen Hersteller präsentieren vom 5. Januar bis 8. Januar 2017 auf der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas ihre neuen Produkte und Technologien. Wir sind für Sie vor Ort in Las Vegas und versorgen Sie per Live-Blog mit den wichtigsten Highlights von der Messe. Wir zeigen die heißesten Technik-Trends und Gadgets, die bald in die Läden kommen. Neue Smartphones, die ersten 8K-Fernseher, Drohnen.

Unsere ersten Berichte zur CES 2017:

LG kündigt erste 4K-Monitore mit HDR10 an

Intel Core i5-7600K und Core i7-7700K bereits erhältlich



LGs Tapeten-Fernseher könnte 2017 auf den Markt kommen

Intel stellt neue Kaby Lake CPUs bald vor

Nvidia GTX 1080 Ti könnte im Januar vorgestellt werden

Der PC-WELT Live-Blog von der CES 2017: