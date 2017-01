CCleaner 5.26: Säuberungs-Tool reinigt nun gründlicher

Vergrößern CCleaner 5.26 ist erschienen

Das kostenlose Säuberungs-Tool CCleaner ist in Version 5.26 erschienen. Hier die wichtigsten Infos zur neuen Version.

Das Säuberungs-Tool CCleaner ist ab sofort in der Version 5.26 verfügbar. Die neue Version bringt einige Verbesserungen mit. Die betreffen etwa die Reinigung des Firefox-Verlaufs und die Session-Säuberung. Verbessert wurden außerdem die Routinen für die Säuberung der Opera-History und der Thunderbird-Sessions. Zusätzlich haben die Entwickler die 64-Bit-Archichtektur des Tools verbessert, diverse Übersetzungen aktualisiert, kleinere Bugfixes durchgeführt und die Oberfläche verbessert.



Download: CCleaner 5.26

Das Gratis-Tool CCleaner befreit Ihre Festplatte mit nur wenigen Klicks zuverlässig von unnötigem Ballast, der das System ausbremst. Außerdem löscht CCleaner auch unnötige Einträge in der Registry und vernichtet alle Surf-Spuren. CCleaner unterstützt Windows XP und Windows Vista sowie die 32- und 64-Bit-Versionen von Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10. Seit der Version 5.22 wird auch Windows 10 Anniversary Update unterstützt.



Lesetipp: PC-Upgrade - Tunen, aufrüsten oder beides?



Seit Ende September 2015 ist CCleaner Cloud verfügbar. Dabei handelt es sich um die Web-Version des Säuberungs-Tools. Die Cloud-Variante von CCleaner kann von jedem Rechner mit Internet-Verbindung genutzt werden. Für Privatanwender fallen bei der Nutzung der grundlegenden Funktionen von CCleaner Cloud keine Kosten an. Auch CCleaner Cloud befreit Ihre Festplatte von unnötigem Ballast, der das System ausbremst. Außerdem löscht CCleaner Cloud unnötige Einträge in der Registry und vernichtet alle Surf-Spuren.