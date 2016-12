Vergrößern Berlin-Attentat: Online-Petitionen für ermordeten LKW-Fahrer

Eine Online-Petition sammelt Geld für den bei dem Berlin-Attentat ermordeten LKW-Fahrer Lukasz Urban. Eine andere verlangt das Bundesverdienstkreuz für Urban.

Eine Online-Petition sammelt Geld für den ermordeten polnischen LKW-Fahrer Lukasz Urban. Urban war der Fahrer das Scania-LKWs, den der Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in die Menschenmenge steuerte.



Mit dem Geld soll der Familie - seiner Frau und seinem 17 Jahre alten Sohn - des Ermordeten geholfen werden. Bis Redaktionsschluss waren 168.810 britische Pfund eingegangen. Urban gehört zu den zwölf Todesopfern des Anschlags.

Zudem fordert eine weitere Online-Petition Lukasz Urban das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Weil der Pole tapfer mit dem bewaffneten Attentäter im Führerhaus gekämpft habe und dadurch verhindert habe, dass Amri noch mehr Menschen überfahren konnte: "Aktuellen Berichten zufolge zeigt die Obduktion, dass er mit dem Täter gerungen hat und von diesem schwer verletzt und schließlich getötet wurde. Mit diesem heldenhaften Handeln hat er vermutlich viele Menschenleben gerettet und ein großes Zeichen gesetzt für die Freundschaft und Aussöhnung zwischen unserem Land und Polen--dem unsere Vorfahren Furchtbares angetan haben. Alle Deutsche, nicht nur die Berliner, haben Grund, seiner zu gedenken, und seinen Hinterbliebenen (seiner Frau und seinem Sohn) zu danken. Für diese Tapferkeit verdient er Deutschlands höchsten Orden." (Zitat Ende)

Vergrößern Berlin-Attentat: Online-Petitionen für ermordeten LKW-Fahrer

Bei Redaktionsschluss hatten 37.725 Menschen diese Petition unterzeichnet. Die Petition soll Bundespräsident Joachim Gauck überreicht werden.

Neue Erkenntnisse



Mittlerweile gehen die Ermittlungsbehörden aber davon aus, dass Lukasz Urban nicht mehr in der Lage gewesen sei, Anis Amri während dessen Terrorfahrt noch Widerstand zu leisten. Vermutlich hat der Attentäter Amri dem LKW-Fahrer Urban bereits zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in den Kopf geschossen. Urban könne zwar durchaus noch zum Zeitpunkt des Anschlags gegen 20.00 Uhr gelebt haben, doch er war zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht mehr in der Lage Amri Widerstand zu leisten und ihm beispielsweise ins Lenkrad zu greifen.

Italienische Polizisten erschossen Anis Amri am 23.12.2016 in Mailand.