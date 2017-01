Vergrößern Bericht: Donald Trump nutzt altes Android-Smartphone © Donald Trump

US-Präsident Donald Trump soll weiterhin sein altes, privates Android-Smartphone anstelle eines speziellen, besonders sicheren Smartphones verwenden. Ein Sicherheits-Risiko?

Als Donald Trump noch Präsidentschaftskandidat war, twitterte er von seinem privaten Android-Smartphone aus. Das Android-Gerät blieb auch sein Smartphone, als er bereits zum Präsidenten gewählt war und auf seinen Amtsantritt wartete. Doch als Trump dann ins Weiße Haus einzog, berichteten US-Medien, dass er ein neues, sichereres Smartphone bekomme habe. Dessen Nummer würden nur wenige Auserwählte kennen.

Doch das scheint nicht zu stimmen, wie die New York Times jetzt eher beiläufig berichtet. Demnach soll Trump weiterhin sein „altes, unsicheres Android-Smartphone“ (Zitat) benutzen und nicht das „sichere, verschlüsselte Gerät, das der Geheimdienst geprüft hat“. Einige von Trumps Berater müssen gegen die Weiterverwendung des Androiden bereits protestiert haben.

Es ist nicht bekannt, welchen Androiden Trump derzeit konkret benutzt. In der Vergangenheit hatte Trump aber laut Arstechnica angedeutet, dass er ein Samsung-Galaxy-Gerät verwenden würde. Ebenso ist unbekannt, ob Trumps Android-Smartphone verschlüsselt ist oder sonstwie gegen Hackerangriffe zusätzlich abgesichert wurde.

So bietet Samsung selbst mit Samsung Knox eine Sicherheitslösung für seine Smartphones an. Diese erfüllt zwar laut US-Verteidigungsministerium nicht die Vorgaben, um als „geheim“ eingestufte Dokumente und Vorgänge zu schützen. Aber sie reicht laut US-Verteidigungsministerium immerhin dafür aus, um als „sensibel“ eingestufte Dokumente zu sichern. Mit einem Samsung-Smartphone, das Knox nutzt, könnte Trump also ganz offiziell bis zu einem gewissen Grad vertrauliche Aktionen durchführen.

Nichtsdestotrotz gelten Android-Smartphones gegenüber iPhones als deutlich unsicherer. Schon allein deshalb, weil für Android-Smartphones, sofern es sich nicht um Nexus- oder Pixel-Geräte handelt, nur für vergleichsweise kurze Zeit Updates zur Verfügung gestellt werden. Apple dagegen stellt für viele Jahre System-Updates für iPhones bereit. Die meiste Malware, die für Smartphones kursiert, greift zudem Androiden an.

Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte dagegen ein offizielles Präsidenten-Smartphone. Auf diesem Gerät waren viele Funktionen blockiert, wie Obama klagte. So konnte Obama damit laut eigener Aussage weder Fotos schießen noch Text-Nachrichten verschicken.



In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie gut Trumps privater Twitteraccount gegen Hackerangriffe geschützt ist. Spiegel Online vermutet, dass Trump zumindest bis vor kurzem nicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hatte.