BMW baut Zentrum für autonomes Fahren für 2000 Experten

In Unterschleißheim bei München errichtet BMW sein neues Zentrum für das autonome Fahren. 2000 Mitarbeiter sollen dort ab Mitte 2017 arbeiten, überwiegend Entwickler.

Unter dem Projektnamen iNext entwickelt BMW ein selbstfahrendes Elektro-Auto. Ab 2021 soll dieses iNext-Fahrzeug erhältlich sein. Allerdings soll es nicht bei einem Fahrzeug bleiben, sondern BMW will über alle Modelle hinweg E-Autos anbieten und auch das autonome Fahren auf verschiedene Modelle ausweiten.

Seine Forschungen zum autonomen Fahren und zur Konnektivität im Fahrzeug konzentriert BMW jetzt in Unterschleißheim bei München. Dort sollen nach Fertigstellung mehr als 2000 Menschen arbeiten; derzeit arbeiten laut BMW rund 600 Mitarbeiter am Thema „selbstfahrendes Auto“ bei der Software-Entwicklung und bei der Straßen-Erprobung auf der Straße.

Das Ganze trägt den Namen „project i 2.0”. Die meisten dieser 600 BMWler sind Programmierer. Besonders deren Zahl soll weiter wachsen, weil BMW die Entwicklung des autonomen Fahrens selbst in der Hand behalten will.

BMW will Mitte 2017 damit beginnen, seine bisher über verschiedene Standorte verteilten iNext-Entwickler in Unterschleißheim zusammenzufassen. Der Standort soll sich im Business-Campus an der Landshuter Straße befinden, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Dort nutzt BMW unter anderem bereits bestehende Gebäude des früheren EADS-Standorts.

Für den Standort Unterschleißheim spricht dessen Nähe zu bereits vorhandenen BMW-Einrichtungen im Norden von München, beispielsweise zum Forschungs- und Innovationszentrum in Milbertshofen. Von Garching aus, wo auch die PC-WELT ihre Testfahrzeuge abholt, fahren die Testwagen von BMW oft los. Zudem ist die unmittelbar benachbarte A9 erst letzte Woche mit Orientierungsschildern für autonome Fahrzeuge ausgerüstet worden.

BMW erhofft sich von der Zusammenfassung aller Beteiligten kurze Dienst- und Entscheidungswege und einen optimalen Austausch zwischen allen Mitarbeitern an dem Projekt. Die Entwickler können zum Beispiel ihren gerade eben geschriebenen Code sofort in einem fahrbereiten Testwagen ausprobieren. BMW spricht euphorisch von der Kombination der Vorteile eines Start-Ups mit denen eines Riesen-Konzerns.

Auf der Langstrecke, also vor allem auf den Autobahnen A9 und A92, erprobt BMW schon länger seine Technologien für das autonome Fahren . Doch ab 2017 wollen die Münchner Autobauer ihre autonomen PKWs auch im Münchner Stadtverkehr erproben.

