Asus Tinker Board: Raspberry-Konkurrent mit 4K-Video-Support

Vergrößern Asus Tinker Board: Raspberry-Konkurrent mit 4K-Video © farnell.com

Der Bastel-Computer Asus Tinker Board soll dem Raspberry Pi 3 Konkurrenz machen. Mit 1,8-GHz-CPU, 2 GB RAM, 4K-Video-Support und Gigabit-LAN.

Das Asus Tinker Board ist in etwa genauso groß wie der Einplatinen-PC Raspberry Pi 3 Model B. Ein ARM Cortex-A17-Vierkern-Prozessor vom Typ Rockchip RK3288 1,8 GHz mit ARM Mali-T764-Grafik treibt den Mini-PC an. Dessen Rechenleistung soll ausreichen, um 4K-Videos mit 192kHz/24-Bit-Audio abspielen zu können. Das Asus Tinker Board eignet sich also bestens für ein kleines Multimedia-Center.

Außerdem hat Asus dem neuen Mini-PC zwei Gigabyte Arbeitsspeicher verpasst. Zum Vergleich: Gerade einmal ein Gigabyte RAM sind es beim Raspberry Pi 3 Model B, der zudem nur mit 1,2 GHz getaktet ist. Für die Internetverbindung ist ein Gigabit-LAN-Anschluss integriert (beim Raspberry Pi 3 Model B ist nur ein 100-Mbit-LAN-Controller verbaut). Dazu gibt es noch WLAN 802.11b/g/n und Bluetooth 4.0, vier USB-2.0-Ports und HDMI-2.0-Output.

Weitere Bauteile lassen sich über die aktuellsten SDIO-Schnittstellen anbauen. Eine microSD-Karte dient genauso wie beim Raspberry Pi 3 als Speicher. Seinen Strom bezieht der Mini-PC über einen microUSB-Anschluss.

Im Farnell-Online-Shop kostet das Asus 90MB0QY1-M0EAY0 Tinker Board 45,83 britische Pfund zuzüglich Steuer. Das sind derzeit umgerechnet 53,19 Euro. Damit ist das Asus Tinker Board etwas teurer als ein Raspberry Pi 3 Model B, wie unser Preisvergleich zeigt. Doch dafür bekommt der Bastler eben auch leistungsfähigere Hardware.

Allerdings gibt es ein ernstes Manko: Die Software. Zwar setzen die Entwickler des Asus Tinker Boards ebenfalls auf angepasste Varianten von Debian Linux als Betriebssystem und befürworten vor allem Kodi, wenn der Anwender einen Home-Media-Center-PC einrichten will. Doch fehlt Asus der jahrelange Support durch Entwickler und die gewachsene große Fan-Gemeinde, die der Raspberry Pi besitzt.