Android 7.0 Nougat: Diese Geräte erhalten das Update

Android 7.0 Nougat wird an erste Google-Geräte ausgeliefert. Aber viele Hersteller haben ebenfalls ein Update für ihre Smartphones und Tablets angekündigt.

Google hat die Auslieferung von Android 7.0 Nougat am 22. August 2016 verkündet. Damit fängt auch die Ablösung von Android 6.0 Marshmallow an. Den offiziellen Namen hat Google Ende Juni 2016 bekannt gegeben. Zunächst erhalten die Nexus-Geräte das Update auf Android 7.0 Nougat. Auf Wunsch erhalten die Nexus-Besitzer Android 7 Nougat einem kleinen Trick sogar sofort und ohne Wartezeit!

Mit der Zeit werden dann die Updates für die Smartphones der anderen Hersteller folgen. Das LG V20 wird übrigens eines der ersten Smartphones sein, welches bereits demnächst mit Android 7 Nougat ausgeliefert wird. Das Pixel und Pixel XL von Google werden die ersten Smartphones sein, die im Oktober sogar mit Android 7.1 Android 7.1 in den Handel kommen.



Zu den Neuerungen von Android 7 Nougat gehört unter anderem die Multi-Window-Unterstützung, eine Unterstützung für die Grafik-API Vulcan und die neue Data-Saver-Funktion. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle bereits für Android 7.0 Nougat angekündigten Neuerungen und Verbesserungen ausführlich vor.

Samsung beginnt offenbar mit der Auslieferung von Android 7 (Nougat) für die Smartphones Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge. Die Teilnehmer des Nougat-Beta-Programms erhalten jedenfalls aktuell als erste Nutzer ein rund 215 Megabyte großes Update auf die finale Version. Im Laufe dieser Woche soll das Update dann für alle anderen Besitzer der Geräte folgen.

In einem Tweet teilt Motorola am Montag (16.1.) mit, dass Android 7 für Moto G4 Plus Ende Januar erscheinen wird. Zeitgleich dürfte das Update dann auch für die anderen Moto-Geräte (siehe unten) erscheinen.



Dem aktuellen Stand zufolge wird Android Nougat als Update demnach für folgende Geräte verfügbar sein:

(Hinweis: Die Liste wird ständig aktualisiert! Bisher offiziell unbestätigte Angaben sind entsprechend markiert)

Google

Honor

Honor 8

Vergrößern HTC hat Android-Nougat-Updates für die drei Smartphones HTC 10, HTC One A9 und HTC One M9 angekündigt

HTC

HTC hat als einer der ersten Hersteller ebenfalls per Tweet am 30. Juni 2016 Android-Nougat-Updates für folgende seiner Geräte angekündigt:

HTC 10

HTC One A9

HTC One M9

Huawei

Huawei Nova / Huawei Nova Plus

Huawei Mate 8



Huawei P9

Huawei P9 Plus

Huawei P9 Lite



Lenovo

Moto Z

Moto Z Play

Moto Z Force

Moto G4

Moto G4 Play

LG

Nexus 5X

LG G5

LG V20 (erscheint im September 2016 in Südkorea mit Android 7, später dann auch in Europa erhältlich)



Motorola

Moto G (4th Gen)

Moto G Plus (4th Gen)

Moto G Play (4th Gen)

Moto X Pure Edition (3rd Gen)

Moto X Style

Moto X Play

Moto X Force

Droid Turbo 2

Droid Maxx 2

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z Force Droid

Moto Z Play

Moto Z Play Droid

Oneplus

Nvidia

Samsung (aktuell nur Gerüchte, keine offiziellen Ankündigungen!)



Sony

Xperia Z3+

Xperia Z4 Tablet

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia X

Xperia XA

Xperia XA Ultra

Xperia X Performance



Vernee

Vernee Mars

Vernee Thor

Vernee Apollo Lite



ZTE